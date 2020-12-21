توقعات طقس 72 ساعة.. شبورة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة من الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر حتى الخميس 24 ديسمبر، بأن يسود طقس مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري ومعتدل نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء نهارًا بارد ليلا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ومائل للحرارة نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا جنوب الصعيد، الثلاثاء.

ويسود يوم الأربعاء، طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا بارد ليلا شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا جنوب الصعيد.

أما الخميس، فيكون معتدل نهارًا باردا ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، ويكون دافئ نهارا باردا ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

وتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق على السواحل الشمالية الغربية الثلاثاء، وخفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء الأربعاء، أما الخميس متوقع سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومتوقع وجود شبورة على معظم الأنحاء.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 22 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 23 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الخميس 24 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.