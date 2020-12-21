كيفية استبدال بطاريات العدادات الذكية بعد نفادها: بـ50 جنيها

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الإثنين، إنه من المفترض أن تكون مدة صلاحية البطارية بالعدادات الذكية تتعدى الـ10 سنوات، لافتا إلى أن أهمية البطارية بالعداد تكمن في عملية الإضاءة والساعة، أثناء انقطاع التيار الكهربائي، وعموما هي لا تؤثر على شغل أو حسابات العداد.

تغيير البطارية بغرف الشحن

وأكد المصدر لـ«الوطن» أنه في حالة ضعف البطارية، يكتب العداد على الشاشة (low battery) بطارية منخفضة، وفي هذه الحالة يمكنك طلب تغيير البطارية بغرف الشحن بشركات الكهرباء (الهندسة).

وأشار إلى أنه إذا كان العداد الذكي جديد، فيتم تغيير البطارية دون مقابل أما إذا كان العداد قديم فيتم سداد 50 جنيها ثمن البطارية.

مزايا استخدام العدادات الذكية:

ـ الدقة العالية في حساب الطاقة المستهلكة نظرا لأن درجة الدقة.

ـ عودة الثقة المتبادلة بين المواطنين وشركات التوزيع نتيجة انعدام الشكوى من دقة أداء الكشافين والمحصلين.

ـ الحد بين المشاكل بين المالك والمستأجر.

ـ الشعور بالفخر لدى المشتركين لمواكبة التكنولوجيا الحديثة.

ـ قدرة العداد على حساب الطاقة بنظام الشرائح.

ـ العداد يظهر على شاشته القيمة المالية للشحن بالجنيه، ومقابلها بالكيلو وات وكذلك بالفترة الزمنية المتوقعة للاستهلاك مما يزيد من دواعي الأمان والثقة لدى المشترك اتجاه حسابات الطاقة لدى عداد الكهرباء.

ـ العداد يمكنه حساب إجمالي الطاقة المستهلكة من تاريخ تركيبه وكذلك حساب الشهر الحالي وعدد 12 شهر سابق كل شهر على حده وذلك لإمكانية حساب الفقد في الطاقة خلال شهر معين بتجميع إجمالي الطاقات المستهلكة لدى كل المشتركين وطرحها من عداد التجميع.

ـ العداد يتيح للمشترك مراقبة الاستهلاك وترشيده (قيمة وكمية).

ـ للتعاون مع المشترك عند عدم تجديد شحن الرصيد لا يتم فصل التيار ما بين الساعة الخامسة مساءا والساعة العاشرة صباحا ولا يتم فصل التيار في أيام الجمع والعطلات الرسمية.