القصة الكاملة لقتل طفلة كفرالشيخ: «أبرار» في السماء.. والجاني أمام المفتي

كانت الساعة تُشير إلى السادسة من مساء اليوم الأول من أكتوبر الماضي، في مكتب العميد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة سيدي سالم بكفر الشيخ المتواجد في مكتبه بديوان المركز، عندما طرق بابه تاجر يُدعى «أنور» يطلب تحرير محضر باختطاف ابنته «أبرار» في ظروف غامضة من أمام منزلهم بقرية دمرو التابعة لسيدي سالم، وتلقيه اتصالا من مجهول يطلب فيه فدية 100 ألف جنيه لإطلاق سراحها، ليتم تحرير المحضر، وتبدأ المباحث في البحث عن الفتاة المختفية.

تحريات المباحث:

وبدأت الإجراءات المعتادة من قبل وحدة المباحث، من فحص المُبلغ وعلاقاته وخلافاته مع الآخرين، وتم توسيع دائرة الاشتباه، للوقوف على ملابسات الواقعة، وأشارت التحريات الأولية إلى حسن سمعة والد «أبرار»، وعدم وجود خلافات مع آخرين تدعوهم لارتكاب جريمة الخطف، كما أكدت التحريات والمناقشة أن «أبرار» كانت تتحلى بمشغولات ذهبية وقت اختطافها.

كشف الواقعة:

وبدأت الشرطة تحرياتها حول الواقعة، وبعد مرور 36 ساعة من حدوثها، تمكنت من كشف غموضها، حيث أكدت التحريات أن جار المجني عليها وهو تاجر زيوت، وراء الواقعة، وتم ضبطه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وبتضييق الخناق عليه، اعترف بقتلها بعد سرقة قرط ذهبي كانت تتحلى به، وألقى جثتها فى المصرف أمام المحل الخاص به.

وكشفت التحريات أن الجاني ويدعى «محمد» وكان يمر بضائقة مالية، واختطف الطفلة أثناء مرورها من أمام المحل الخاص به، واحتجزها ثم استولى على قرطها الذهبي، وأجرى اتصالا بوالدها يخبره بخطفها، وطلب فدية 100 ألف جنيه لإطلاق سراحها، وبدأت الطفلة في الاستغاثة والصراخ، فقتلها خشية افتضاح أمره، حيث رطم رأسها في جسم صلب حتى فارقت الحياة، ثم وضعها في جوال، وألقاها في ترعة مارة أمام المحل الخاص به.

تمثيل الجريمة:

واقتادت أجهزة الأمن المتهم إلى مكان الجريمة، للإرشاد عن مكان الجثة، التي تم استخراجها من المياه، كما أجرى محاكاة لكيفية التنفيذ، بحضور فريق من النيابة العامة، الذي أمر بحبس المتهم على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، كما أمرت بتشريح جثة الطفلة المجني عليها لبيان سبب وكيفية الوفاة، وصرحت بدفنها، وشيع جثمانها في جنازة مهيبة شارك فيها آلاف من أهل القرية والقرى المجاورة.

المحاكمة الجنائية :

وعملا بمبدأ العدالة الناجزة، أحالت النيابة العامة المتهم محبوسا إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، التي عقدت جلسات المحاكمة، برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ، وعضوية المستشارين خالد صقر ويوسف عدلي وحمدي عبد التواب، وبحضور محمد سالم وعلي الحناوي، ممثلا النيابة العامة.

واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة والدفاع والشهود، وأمرت بإحالة المتهم لفضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 16 يناير المقبل، للنطق بالحكم بعد ورود رأي المفتي.