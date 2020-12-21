الصحة العالمية: إصابة أعداد كبيرة بكورونا قد يسهم في عودة الحياة

قالت الدكتورة مها الرباط، المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن الحياة الطبيعية بالفعل حتى الآن، ليست موجودة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وهذا سيكون المسار خلال فترة قادمة، «لسه قدامنا شوية على عودة الحياة الطبيعية»، مؤكدة في الوقت ذاته، أن فيروس كورونا كان فرصة للعالم أجمع، بترتيب أوراقه وأولوياته من الداخل، ووضع منظومة الصحة كأولوية في مختلف المجتمعات، ووضع الأمن الصحي كأولوية بكل النظم، «دي الفرصة لإعادة التخطيط عشان نقدر نشوف الأدوار اللازم كل واحد يقوم بيها، كلنا علينا دور لازم نعمله».

الصحة العالمية: «لسه قدامنا شوية على عودة الحياة لطبيعتها بسبب كورونا»

وأضافت «الرباط»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أن هناك ثلاثة أشياء يجب أن يتحقق أحدها من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها، منها أن تُغطي عدوى كورونا عددًا كبيرًا من الناس، وبالتالي يكون هناك ما يُسمى بالمناعة المجتمعية «مناعة القطيع»، وبالتالي لن يكون هناك أشخاص آخرون معرضون للإصابة بالفيروس، والأمر الثاني هو أن يظهر لقاح يُغطي عددًا كبيرًا من المواطنين، والأمر الثالث أن يظهرعلاج لهذا الفيروس.

الصحة العالمية: على الدول تحديد الفئات الأكثر احتياجا للقاح كورونا

وأشارت المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن هناك لقاحات تحت الايجاز الطارئ، وسيتم توزيعه من أجل تغطية جميع البلاد وخاصة الفئات الأكثر حساسية، مشددة على ضرورة قيام الدول حول العالم بتحديد الفئات الأكثر حساسية والأكثر تعرضًا للإصابة، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ليكونوا على أولوية من يتلقوا اللقاح، هذا الأمر يأتي من أجل توزيع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا عند توافرها، من خلال خطة محكمة ومعروفة.