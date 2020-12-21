صابرين لـ«الوطن»: تجربة العزل كانت صعبة بسبب مرض معظم الأسرة

أعربت الفنانة صابرين، عن سعادتها بسلبية تحليل كورونا، بعد مكوثها 15 يوما في العزل المنزلي فورا إصابتها بالفيروس، مشيرة إلى صعوبة فترة العزل التي عاشتها هي وزوجها وأبنائها، متوجهة بالدعاء إلى الله أن يبعد هذا المرض اللعين عن الجميع.

وقالت صابرين لـ«الوطن»، «الحمد لله سعيدة جدا بنتيجة تحاليل كورونا وسلبيتها، بعد فتره من الحجر المنزلي، وبالفعل كانت تجربة صعبة جدا، ربنا يبعدها عن الجميع»

وأضافت صابرين: «لقد أصبت بالفيروس أنا وزوجي وأبنائي كلهم، وشقيقي وزوجته، وكان بالفعل الأمر صعبا جدا للغاية بسبب مرض معظم الأسرة، لكن الحمدلله فضل ربنا كان كبير، والأزمة عدت على خير»

وواصلت: «الحمد لله لمست حب الناس والجمهور، من خلال دعواتهم لي على السوشيال ميديا، ورغم المرض والتعب الشديد، إلا أن حب الناس كان يهون علي بشكل كبير كل هذا التعب، الحمدلله على نعمة حب الناس، كل هذا بفضل ربنا سبحانه وتعالى»

ونصحت صابرين الجمهور قائلة: «يجب على الجميع توخي الحذر، والالتزام بارتداء الكمامات والتباعد، والحرص على غسل اليدين بصفة مستمرة، ونتوخى الحذر بقدر الإمكان، وهذه النصيحة نابعة من تجربتي الخاصة أنا وأسرتي، وربنا برفع عنا هذا الوباء»

وكانت الفنانة صابرين، أعلنت، في 6 ديسمبر، إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وقالت في تدوينة لها: «الحمد لله إيجابي كورونا دعواتكم».