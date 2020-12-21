صابرين تعلن تعافيها من «كورونا»: «فيه ناس زعلت مني إني مش ببوسهم»

أعلنت الفنانة صابرين، عن شفاءها من فيروس «كورونا»، اليوم الإثنين، بعد إجراءها لمسحة جديدة، وثبوت سلبيتها.

وكتبت صابرين، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، «الحمد لله بفضل الله ثم دعواتكم المسحة سلبية».

يذكر أنّ صابرين، قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري، إذ كتبت آنذاك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «الحمد لله إيجابي كورونا دعواتكم».

وفي مداخلة هاتفية لها قبل أيام، مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامجه «التاسعة» الذي يُعرض عبر شاشة القناة الأولى، كشفت كواليس إصابتها بفيروس كورونا، وحجم المخاطر التي تعرضت لها، إذ قالت: «حبيت أتكلم معاك عشان لازم أقول الناس أن كورونا ليها خضة كبيرة، ويعتبر دور برد، والخطورة فيها أنها بدون أعراض، وده اللي بحذر منه كل الشعوب والدنيا والبني آدمين، أنا أخويا ومراته تعبوا شوية، وبيجيلوهم حساسية عادي، بس فجأة زادت وإحنا قاعدين».

وأوضحت الفنانة، أنها قد تكون تلقت العدوى من زوجة شقيقها، التي أصيبت بالفيروس هي الأخرى مطلع الشهر الجاري، مؤكدة «مرات أخويا تعبت أوي، والنبي يا جماعة أبوس أيديكم خلي بالكوا الموضوع مش حلو، لازم نطبق الإجراءات الاحترازية محدش يخرج غير في الضرورة القصوى، هو ربنا كاتبها والحمد لله، معرفش جاتلي منين عشان كده لازم أطلع أقول عشان كل اللي اتعامله معايا يخلوا بالهم، بنشرب سوايل على طول بس ده أكنه شومة واضربت على الدماغ، في بيت واحد ومش قادرين نشوف بعض ابني 14 والتاني 16 قافلين عليهم أوضتهم، في ناس كتير زعلت مني أني مش ببوسهم وأحضنهم بس كنت بتبع الإجراءات الاحترازية».