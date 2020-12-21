إخلاء سبيل زوجة الأب المتهمة بتعذيب نجل زوجها في الدقهلية

أمرت نيابة أجا بمحافظة الدقهلية بإشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية اليوم، بإخلاء سبيل زوجة الأب المتهمة بضرب وتعذيب الطفل «محمد.ر.م» 8 سنوات، تلميذ، نجل زوجها، والذي ظهر في فيديو وبه علامات ضرب وعض علي جسده بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» .

ونفت "نسرين م.ا" 31 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بقرية «ميت فضالة » زوجة الأب في أقوالها أمام النيابة العامة ضربها للطفل مشيرة إلي أن أخوات زوجها لا يحبونها، وهم من تقدموا بالشكوى ضدها، نافية أن تكون هي من أحدثت الإصابات التي ظهرت علي جسد الطفل.

وأكد "فتحي.م" 21 عامًا نقاش ومقيم بقرية ديرب بقطارس، في أقواله، أنه اكتشف الإصابات الموجودة في جسد الطفل في شهر أكتوبر الماضي، متهما زوجة الأب بإحداثها، وذلك لإجباره علي القيام بكافة الأعمال المنزلية التي تكلفه بها.

وورد في التقرير الطبي لمفتش الصحة بمستشفى أجا المركزي، الإصابات الموجودة في ظهر وذراع وأماكن متفرقة في جسد الطفل بين عض وضرب بخرطوم.

وقال محمد الديب، محام و«عم» الطفل، إن الطفل عند سؤال النيابة العامة له، أكد لها نفس الإصابات الواردة في التقرير الطبي، وأن من أحدث تلك الإصابات هي زوجة أبيه.

وأضاف الديب لـ«الوطن» أن زوجة الأب لديها طفلة عمرها 3 سنوات، وهو ما جعل النيابة ترأف بها، مؤكدا أنه سيستمر في متابعة القضية، حيث إن تحريات المباحث أثبتت صحة الواقعة، وأن الطفل تعرض للضرب المبرح من زوجة أبيه.

ورصدت المتابعة الأمنية لموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو يظهر فيه الطفل، ويعرض علي كاميرا الإصابات الموجودة به من العض والضرب، وتبين أن الطفل من قرية «ديرب بقطارس» التابعة لمركز أجا وأنه يقيم حاليا طرف عمه، وأن من أحدث به هذه الإصابات هي زوجة أبيه.

وتمكنت وحدة مباحث أجا من إلقاء القبض علي زوجة الأب بعد تحرير عم الطفل محضرا بتفاصيل ما حدث ضد الطفل، وذلك للعرض علي النيابة العامة التي اتخذت قرارها بإخلاء سبيل زوجة الأب.