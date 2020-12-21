«الوطنية للصحافة»: صرف مكافأة نهاية خدمة المحالين للمعاش 2019 غدا

أعلن عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية في شهر سبتمبر 2019، غدا الثلاثاء، وأعلنت الهيئة أيضا، عن حصولها على دعم إضافي من وزارة المالية لصرف قيمة المكافأة.

وقالت الهيئة في بيان لها: إن ذلك يأتي في إطار الخطوات التي تتخذها الهيئة لصالح الزملاء المحالين للمعاش، حيث حصلت الهيئة على دعم إضافي من وزارة المالية لمواجهة صرف قيمة المكافأة عن شهر سبتمبر 21019.

وأكد «الشوربجي» أن الهيئة مستمرة في التنسيق مع وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لصرف باقي المكافأة للزملاء تباعاً.

وأشارت الهيئة إلى أنه على الفور، قامت بمخاطبة المؤسسات الصحفية القومية لسرعة موافاتها ببيانات الزملاء المحالين للمعاش خلال هذا الشهر وأرقام حساباتهم البنكية أو البريدية لإرسال قيمة المكافأة عليها.

الهيئة تعلن الحصول على دعم من وزارة المالية ومخاطبة المؤسسات بموافاتها بالبيانات

وفي أكتوبر الماضي أعلنت الهيئة بدء إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بالمادة 110 من قانون نقابة الصحفيين، للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية، خلال الفترة من الأول من مارس حتى 31 أغسطس 2019، كما أشارت إلى أنه تمت مخاطبة المؤسسات الصحفية القومية، لسرعة موافاتها ببيانات الزملاء المحالين للمعاش خلال هذه الفترة، وأرقام حساباتهم البنكية أو البريدية، لإرسال قيمة المكافأة عليها، حتى يتسنى البدء في الإجراءات على نحو عاجل.

وفي وقت سابق نظمت الهيئة منتدى الإدارة والتسويق بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كأحد سبل التفكير في حل مشكلات المؤسسات القومية المالية، فضلا عن مناقشة الجديد في نظم الإدارة الحديثة والاستغلال الأمثل لأصول المؤسسات الصحفية والتسويق عبر نقاش مفتوح مع عدد من خبراء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وصرح رئيس الهيئة، بأنه قد تم تنظيم 22 دورة تدريبية وحلقة نقاشية لقطاعات الإدارة والتحرير في المؤسسات القومية من بينها المطابع والشئون المالية وصحفيو المواقع الإليكترونية خلال الأشهر الخمسة الماضية.