طبيب باطنة: تناول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا يحسن المناعة

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن العالم يتعامل مع فيروس جديد ولا توجد خبرات سابقة في أي دولة في العالم للتعامل مع فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لافتا إلى أن الجينات الخاصة بالأشخاص تؤثر على معدل تأثير الفيروس على كل شخص وفي مصر يوجد متابعات سريعة ودورية للأبحاث الجديدة من أجل رسم صورة كاملة عن تأثير الفيروس في مصر.

وأشار الدكتور أشرف عقبة، إلى أن الإصابات الخاصة بكورونا في مصر تكاد تكون أقل من النسب الموجودة في بعض بلدان العالم بسبب وصول فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» متأخرا، ويمكن اعتبار مصر متأخرة عن الفيروس في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بنحو شهر.

زيادة تناول الفيتامينات يأتي بطريقة عكسية

وأضاف رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه لا توجد مضادات حيوية تقاوم فيروس كورونا فمقاومة الفيروس تعتمد على الفئة العمرية التي ينتمي إليها المصاب والأمراض المزمنة التي يعاني منها الشخص، بجانب عدد الفيروسات التي تدخل للفرد، كما أن تناول كميات فيتامينات كثيرة قد يأتي بنتيجة عكسية لأن زيادة نشاط المناعة يسبب تأثيرا على الأوعية الدموية وتؤدي إلى جلطات، ومن أجل تحسين المناعة ضد الفيروس يجب تناول اللقاحات المضادة للفيروس وليس الفيتامينات، كما أن الأشخاص المصابين بالفيروس يحتاجون تناول كمية كبيرة من الفيتامينات من أجل سرعة التعافي من الفيروس، مبينا أن كثيرا من المرضى، تكون الأعراض لديهم قليلة في حين أن 20% فقط من المصابين تكون الأعراض شديدة لديهم ويتوقف ذلك على مناعة الشخص وسنه وكمية الفيروس الذي دخل له والأدوية التي يتناولها.