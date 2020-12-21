رئيس المناعة بجامعة عين شمس: الرجال الأكثر إصابة بسلالة كورونا الجديدة

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، إصابات الرجال بها أكثر من إصابات السيدات، وهذا يرجع إلى أن السيدات لديها هرمونات الإستروجين بنسبة عالية، تزيد المناعة لديها بينما تكون نسبة الهرمون قليلة في الرجال، كما أن نسبة الرجال المدخنين، أعلى من السيدات المدخنات، وهذا يقلل من كفاءة جهاز المناعة لدى الرجال، مبينا أن هذا السلالة الجديدة، حدث بها تحور جيني في الفيروس، لكنه غير مؤثر على اللقاح المضاد للفيروس، وتسبب هذا الفيروس، في زيادة معدلات الإصابة في المملكة المتحدة بنسبة عالية، الأمر الذي دفع دول مجاورة مثل هولندا وبلجيكا وإيطاليا، إلى وقف رحلات الطيران منها إلى بريطانيا.

سببان وراء تكرار إصابة بعض الأشخاص بكورونا

وأضاف «عقبة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، المذاع على فضائية dmc، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن الجميع كان يعتقد في بداية زهور كورونا أنه مجرد فيروس تنفسي لكن الأمر اتضح فيما بعد أنه فيروس قوي يؤثر على الجهاز الهضمي والأوعية الدموية، وقد يصيب الشخص أكثر من مرة بسبب ضعف مناعة الشخص لتناوله أدوية تقلل المناعة أو نتيجة لتحور التركيب الجيني للفيروس.

وطالب الجميع بالتعامل كأنه مصاب بالفيروس لأن ذلك سيجعله يتخذ التدابير الاحترازية المضادة وهي غسيل اليدين وارتداء الكمامات الطبية وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الأشخاص لأن السلالة الجديدة من الفيروس سريعة الانتشار وظهر ذلك في ارتفاع معدلات الإصابات في مصر مؤخرا وكذلك ارتفاع معدل الوفيات.