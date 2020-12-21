أستاذ علم فيروسات: كورونا تغير جينيا 26 مرة

قال الدكتور يحيى مكي، المتخصص في علم الفيروسات، إن فيروس كورونا المستجد، سبق وتغير حوالي 26 تغيرًا جينيًا، والنسخة التي انتشرت في الموجة الأولى والثانية، تغيرت أحماضها الأمينية، والتحور الجديد هو طفرة جديدة، لأن هذه الفيروسات ذات حمض ريبونوكلييك، عندما يدخل إلى جسم الكائن الحي، ويتكاثر تقع له أخطاء في تركيبة الجينات، فيتغير، ولكن حتى الآن هي تغييرات طفيفة، ولم يتغير الفيروس عن النسخة الأصلية، مشيرا إلى أن النسخة التي انتشرت في أوروبا وأمريكا في شهر مارس الماضي، كان بها نحو 10 تغييرات من الفيروس الصيني الأصلي.

دراسة على جينات الفيروس

وأضاف «مكي» في لقاء مع برنامج «الآن» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الاثنين، أن سرعة انتشار الفيروس أصبحت هائلة، ولكن قدرته على القتل لم تتغير، وكل شيء تحت الدراسة، موضحا أن التحور الجديد أعلن عنه البريطانيون بعد دراسة جينات 24 ألف و765 نسخة من الفيروس، ولذلك أثبتوا أنه نسخة جديدة.

فاعلية اللقاحات على السلالة الجديدة

وتابع المتخصص في علم الفيروسات، أن اللقاحات التي سبق وأعلن عنها، تبقى فعالة حتى مع النسخة الجديدة، لأن الفيروس لم يتغير جذريا، واللقاحات التي أنتجت حتى الآن ستكون ناجعة، ولكن إن تغير الفيروس بنسبة 20%، فإن نسبة فعالية اللقاحات ستكون أقل وتصل إلى 70%، وتبقى مفيدة جدا، ولكن شركات تكنولوجيا اللقاحات سوف تأخذ من النسخة الجديدة وتضعها في اللقاح.

وشدد على أن كل من يلقح باللقاحات الموجودة حاليا يحمي نفسه بنسبة 70%، لافتا إلى أن الموجة الثالثة قادمة لأن اللقاح لم يوزع بعد، والفيروس ما زال منتشرا، والجو باردا، والفيروس يكون أكثر قدرة على الانتشار في الجو البارد، مشيرا إلى أن النسخة الجديدة تزيد من صعوبة الأمر.

رسالة إلى المصريين

وأوضح أنه للحد من انتشار فيروس كورونا في مصر، يجب تطعيم حوالي 70% من السكان، موجها رسالة للمصريين، قائلا: "لكي تزوروا السعودية لعمل عمرة، سيطلب منكم الحصول على اللقاح، وللسفر إلى بريطانيا أو غيرها سيطلب منكم الحصول على اللقاح، ولذلك من الأفضل أن تأخذوا اللقاح المجاني من وزارة الصحة".