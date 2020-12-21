عبدالوهاب غنيم: نمتلك نظام حماية معلوماتيا لا يمكن تخيل قوته

أكد الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن مصر لديها نظام حماية ضد قرصنة المعلومات، أقوى من القدرة على التخيل، مضيفا «فمركز المعلومات الحكومي الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما قال الرئيس السيسي عليه (عقل مصر)، مبنى تحت الأرض بعمق 14 مترا، ومؤمن بشكل كبير ضد الزلازل والبراكين وأي حوادث أو هجمات قد يتعرض لها كمبني، ومؤمن بشكل كبير جدا أيضا على مستوى المحتوى، حيث يحتوي على عدد ضخم من الخوادم والحاسبات الضخمة التي تضم كما هائلا من معلومات الدولة، بالإضافة إلى مليارات من الأرشفة الإليكترونية والمستندات الخاصة بكل المواطنين».

الأمن السيبراني

وأضاف «غنيم»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، من تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على شاشة «الحدث اليوم»، المركز يحتوي أيضا على الكثير من طبقات الأمن السيبراني (أمن المعلومات والحاسوب)، ولمن لا يعلم كل البيانات تكون مشفرة وهي داخلة أو خارجه إلى الكمبيوتر، فحتى لو تم التقاطها في الخارج لا تستطيع أن تعطيك المدلول الصحيح، وذلك لأنها مشفرة.

فريق cert يتابع كل المعلومات القادمة

وتابع نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي: «إضافة إلى ذلك فنحن لدينا برمجيات وتطبيقات تعمل على نظم التشغيل والإرسال والاستقبال، فنحن نتحدث عن أكثر من طبقة من الحماية، وهو ما يصعب عمليات اختراق المعلومات، فضلا عن فريق (cert) المسؤول عن متابعة كل المعلومات الداخلة إلى المركز على مدار 24 ساعة، وبالأخص القادمة من الخارج»، مشددا فنحن نمتلك مجموعة كبيرة من تطبيقات وطبقات الحماية، حتى لو تم إختراق إحداها، لن يستطيع المقرصن أن يخترق الطبقة التي تليها.

مركز معلومات حكومي ضخم

وأشار إلى أن هناك حالة من الطمأنينة لديهم حول التأكد من النظام الأمني الذي يحمي معلومات الدولة، فخلال منتصف العام القادم، ومع عمل العاصمة الإدارية ستذهب كل الأجهزة الحكومية إلى هناك، وسيكون لدينا مركز معلومات حكومي ضخم، يضم كل معلومات الحكومة المصرية.