شيك بـ10 آلاف جنيه.. سوهاج تحتفل بزفاف 12 عروسا من ذوي الإعاقة

قدمت مؤسسة صناع الخير للتنمية بسوهاج شيك بمبلغ 10 آلاف جنيه لكل عريس وعروس فى حفل الزفاف الجماعي الذي نظمته المؤسسة بالتعاون مع محافظة سوهاج، لعدد من الشباب والفتيات من ذوي الإعاقة.

واعتبرت الجمعية أن المبلغ المقدم لكل عريس وعروس دعم لتأسيس عش الزوجية وبداية حياتهما الجديدة ضمن مبادرة «فرحة» لدعم إتمام زفاف الفتيات اليتيمات غير القادرات والتي أطلقتها «صناع الخير» قبل شهور من الآن.

وضم الحفل 12 عريسا وعروسا، بينهم من هما ذوي من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذوي إعاقة بصرية وسمعية وحركية وإعاقة ذهنية خفيفة، ويوجد أيضًا بينهم زوجان من ذوي الإعاقة.

شارك في الحفل عدلي أبو عقيل، رئيس مجلس مدينة سوهاج بالإنابة عن اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، وعدد كبير من الشخصيات العامة وقيادات من مؤسسة صناع الخير للتنمية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد عبدالجليل، مدير المشروعات بصناع الخير وممثل المؤسسة بالاحتفالية، إن الاحتفالية يتم تنظيمها لأول مرة لدعم فتيات وشباب من ذوي الاعاقة مقبلين على الزواج لتواكب احتفالات العالم باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة خلال شهر ديسمبر من كل عام.

وأكد أن الاحتفالية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعاون الجهاز التنفيذى للدولة مع المجتمع المدني لدعم احتياجاتهم، وتأكيدا على مواصلة صناع الخير للتنمية تعاونها مع محافظة سوهاج في تقديم الخدمات الأهلية النوعية دعمًا لشرائح غير القادرين في مختلف المجالات.

ويتزامن الحفل مع شهر الاحتفال بأبطال ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث حددت الولايات المتحدة الأمريكية عام 1992م، يوم الثالث من ديسمبر بكل عام للتعريف بذوي الإعاقة وبحقوقهم.