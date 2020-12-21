صناع الخير تنظم حفلا لزفاف 24 عريسا وعروسا من ذوي الإعاقة بسوهاج

بدأ مساء اليوم وصول 24 عريسا وعروسا من ذوي الإعاقة لمقر الحفل الذي تنظمه لهم مؤسسة صناع الخير للتنمية ومحافظة سوهاج.

ومن المقرر أن يشارك في الحفل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وعدد كبير من الشخصيات العامة وقيادات من مؤسسة صناع الخير للتنمية.

وأكد الدكتور محمد عبدالجليل مدير المشروعات بصناع الخير وممثل المؤسسة بالاحتفالية بأن الاحتفالية تأتى تأكيد على مواصلة صناع الخير للتنمية تعاونها مع محافظة سوهاج فى تقديم الخدمات الأهلية النوعية دعما لشرائح غير القادرين فى مختلف المجالات.

وأشار عبدالجليل إلى أن احتفالية اليوم يتم تنظيمها ولأول مره لدعم فتيات وشباب من ذوي الإعاقة مقبلين على الزواج لتواكب احتفالات العالم باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة خلال شهر ديسمبر من كل عام وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعاون الجهاز التنفيذى للدولة مع المجتمع المدني لدعم احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة المختلفة ومن بينها دعمهم لتاسيس حياة زوجية سعيدة.

وأوضح عبدالجليل أن احتفالية اليوم سوف تشهد تقديم صناع الخير شيك بمبلغ 10 آلاف جنيه لكل عريس وعروسة لدعمهن فى تأسيس عش الزوجية وبداية حياتهم الجديدة، وذلك ضمن مبادرة «فرحة» لدعم إتمام زفاف الفتيات اليتيمات غير القادرات و التى أطلقتها صناع الخير قبل شهور من الآن واستفاد منها أعداد كبيرة من الفتيات اليتيمات غير القادرات فى عدد من المحافظات.

يذكر أن مؤسسة صناع الخير للتنمية سبق لها وقدمت عدد كبير من الخدمات النوعية لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة غير القادرين بسوهاج من بينها تنظيم عدد كبير من قوافل الكشف على أمراض العيون للأهالى بعدد من القرى وبخاصة قرى مبادرة حياة كريمة كذلك لطلاب المدارس ضمن مبادرات عنيك فى عنينا وطاقة نور وأولادنا فى عنينا.

وتم خلال تلك القوافل تقديم خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج اللازم وتنفيذ النظارات الطبية وتسليمها وإجراء العمليات الجراحية وكل ذلك بالمجان تماما، كذلك قامت المؤسسة بتوزيع عدد 1000 كرتونة مواد غذائية و1000 من الدجاج المجمد على أسر الأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين فى أنحاء المحافظة.