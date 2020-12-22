بريد الوطن.. أحبك

لا تعجب كونى أنثى غير كل النساء

ولقد رأيتك باحثاً عنى فى كل اتجاه

لاهثاً

مدركاً لضعفك كأنه العراء

لا تعجب أنى قد عشقتك رغم بؤسك

وأنى رأيتك فى ضمير الغيب جهراً

وفى ضمير الأنا

ذاك الذى مهما انقضى

كنت أنت أنا

كم تاه عقلى فى دروب الهوى

غير باغٍ ولا عادٍ سواك

كم تاه قلبى

وانتحرت جوارحى

فما عادت تنبض بالحياة خطايا

ما زلت أسأل عن هواك وأرتضى

قلباً كقلبك

كلما تُهت

أعادنى إلى حيث أنا

لكن فؤادى ظل عالقاً فيك

صامتاً

لا يدرك منتهاه

لأنه أحبك قبل أن تأتى الحياة

أسماء عبدالخالق

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