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محمود مسلم

بريد الوطن.. أحبك

كتب:

بريد الوطن
10:18 ص | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
أحبك

أحبك

لا تعجب كونى أنثى غير كل النساء

ولقد رأيتك باحثاً عنى فى كل اتجاه

لاهثاً

مدركاً لضعفك كأنه العراء

لا تعجب أنى قد عشقتك رغم بؤسك

وأنى رأيتك فى ضمير الغيب جهراً

وفى ضمير الأنا

ذاك الذى مهما انقضى

كنت أنت أنا

كم تاه عقلى فى دروب الهوى

غير باغٍ ولا عادٍ سواك

كم تاه قلبى

وانتحرت جوارحى

فما عادت تنبض بالحياة خطايا

ما زلت أسأل عن هواك وأرتضى

قلباً كقلبك

كلما تُهت

أعادنى إلى حيث أنا

لكن فؤادى ظل عالقاً فيك

صامتاً

لا يدرك منتهاه

لأنه أحبك قبل أن تأتى الحياة

                                                             أسماء عبدالخالق 

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