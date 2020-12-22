بريد الوطن.. أحبك
كتب:
بريد الوطن
10:18 ص | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
أحبك
لا تعجب كونى أنثى غير كل النساء
ولقد رأيتك باحثاً عنى فى كل اتجاه
لاهثاً
مدركاً لضعفك كأنه العراء
لا تعجب أنى قد عشقتك رغم بؤسك
وأنى رأيتك فى ضمير الغيب جهراً
وفى ضمير الأنا
ذاك الذى مهما انقضى
كنت أنت أنا
كم تاه عقلى فى دروب الهوى
غير باغٍ ولا عادٍ سواك
كم تاه قلبى
وانتحرت جوارحى
فما عادت تنبض بالحياة خطايا
ما زلت أسأل عن هواك وأرتضى
قلباً كقلبك
كلما تُهت
أعادنى إلى حيث أنا
لكن فؤادى ظل عالقاً فيك
صامتاً
لا يدرك منتهاه
لأنه أحبك قبل أن تأتى الحياة
أسماء عبدالخالق
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