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محمود مسلم

بريد الوطن.. كنت إيه؟

كتب:

بريد الوطن
10:02 ص | الجمعة 18 ديسمبر 2020
الأمان

الأمان

طب كنت إيه؟!

غير استراحة ع الطريق

فاتح ببانك للمسافر

واللى راحل!

وكنت إيه غير صدفة عابرة

فِ عمرهم

أو مرحلة ضمن المراحل!

فِ رحلة صعبة ومتعبة

طب كنت إيه غير مركبة؟!

تعدى بيهم للأمان

وتتهجر عند السواحل

                                                                                   نجلاء نعيم

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