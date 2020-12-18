بريد الوطن.. كنت إيه؟

طب كنت إيه؟!

غير استراحة ع الطريق

فاتح ببانك للمسافر

واللى راحل!

وكنت إيه غير صدفة عابرة

فِ عمرهم

أو مرحلة ضمن المراحل!

فِ رحلة صعبة ومتعبة

طب كنت إيه غير مركبة؟!

تعدى بيهم للأمان

وتتهجر عند السواحل

نجلاء نعيم

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