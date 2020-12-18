بريد الوطن.. زوجاتكم قناديل البيوت فساعدوهن

كثير من الأزواج فى عصرنا الحالى يتذمرون من زوجاتهم ويتهمونهن بالتقصير فى حقهم وانشغالهن بأمور البيت والعيال، وما إلى ذلك من الأعمال المنزلية، وكذلك عدم اهتمامهن بمظهرهن داخل البيت والتقصير فى حقوق الزوج، ويتسبب كل ذلك فى كثير من المشكلات بين الزوجين، ويؤثر بالسلب على العلاقة بينهما ويسبب الفتور فى هذه الرابطة الاستثنائية المقدسة. وأريد أن أقول لهؤلاء الأزواج إن الزوجات هن قناديل البيوت وروحها التى تبعث فيها مظاهر الحياة والبهجة، وأريد أن أنصح كل زوج قبل تقييم زوجته أن يختار أسبوعاً محدداً ويقوم بأعمال الزوجة الروتينية، فيستيقظ فى الصباح الباكر ليعد الإفطار أو وجبات المدرسة للأبناء، ثم يذهب إلى العمل ويفكر فى الغداء، حتى وإن اشتراه من الخارج، ثم يأخذ الأبناء إلى تدريباتهم الرياضية، وبعد ذلك يساعدهم فى فروضهم الدراسية، ويعد لهم وللزوجة العشاء، ثم يذهب للنوم متأخراً، ثم الاستيقاظ فى الصباح الباكر لتكرار هذه المهام فى اليوم التالى، ويقوم بأعمال التنظيف وشراء لوازم البيت، وعليك أيضاً أن تتحمل تذمر الجميع من أى شىء قصرَّت فيه، بعد هذا الأسبوع الفريد يا عزيزى الزوج أريدك أن تعيد تقييم زوجتك الغالية من جديد وتخبرنى عن جوانب تقصيرها فى حقك.

محمد عبدالقادر

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