أسباب "رعشة" الكهرباء بالمنزل مع تشغيل الأجهزة

قدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر عددا من النصائح التي يجب أن يتبعها المواطن، عندما يواجه مشكلات بسبب سوء استخدام الكهرباء، أو مشكلة في التوصيلات الكهربائية المنزلية، أو مشكلة من مصدر الكهرباء نفسه.

وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، أن أحد أبرز تلك المشاكل، هي وجود رعشة في الكهرباء والإنارة وتذبذبها والتي تحدث عند تشغيل أحد الأجهزة المنزلية.

أسباب رعشة الكهرباء في المنزل

- أحمال كهربائية زائدة

اكد المصدر ان الأجهزة الأكثر سحباً للتيار الكهربائي تشمل المكيف المنزلي والميكروويف والمكواة ونشافة الملابس ومدفأة الكهرباء.

وأشار إلى أنه في حال كانت الإضاءة بها تخافت أو الكهرباء ترتعش عند تشغيل أيّ جهاز منزلي، فقد تكون بحاجة للاستعانة بالأخصائي الكهربائي لفحص جميع الدوائر الكهربائية ومدى تحمّل التوصيلات الكهربائية للأجهزة المنزلية المختلفة.

- توصيلات كهربائية غير سليمة

وقال إن أحد أسباب رعشة الكهرباء في المنزل هي سوء التوصيلات والتمديدات الكهربائية في المنزل، فعلي سبيل المثال قد تكون الأسلاك قديمة ومهترئة أو أنّ حجم الأسلاك (سمكها) غير كاف للتعامل مع كمية التيار التي تستخدمها الأجهزة المنزلية.

وأوضح أنه لحلّ هذه المشكلة يجب استشارة أحد الأخصائيين الكهربائيين لفحص الأسلاك والتحقق من مدى ملاءمتها للأجهزة المنزلية المستخدمة.

- مشكلة في السلك

وقال إن التوصيلات الكهربائية للأجهزة تتكون من سلكين هما فاز (Phase) ونتر (Neutral) والسلك الثالث هو الأرضي والمسؤول عن منع حدوث الصدمات الكهربائية

وأوضح أنه قد يكون هناك سوء توصيل في سلك النتر (Neutral) أو أنّه متآكل، لهذا يجب تفقّد جميع التوصيلات بدءاً من لوحة الكهرباء التي تحتوي على القواطع الكهربائية والتأّكد من سلامة توصيل جميع الأسلاك الكهربائية والتأكد من عدم وجود أيّ علامة تدلّ على أنّ الأسلاك مهترئة أو متآكلة، لافتا الي أنّه إذا كان هذا السلك متضرراً فسيسبب اختلالاً في التيار الكهربائي العائد من الأجهزة ويسبب تقليل للفولتية في المنزل والتي بدورها تسبب مشكلة ورعشة في الكهرباء وانخفاض الأضواء وترددها.

- مشاكل من شركة الكهرباء

وقال إنه في حال تعرّض منطقتك لبعض الظروف الجوية الصعبة أو أنّه حصلت مشكلة في المحوّل الكهربائي الرئيسي للمنطقة أو أنّ هناك ارتفاعا كبيرا في الطلب على الطاقة الكهربائية فإن كل هذه الأسباب قد تسبب رعشة الكهرباء في المنزل او تكون الفولتية القادمة من شركة الكهرباء ضعيفة أو فيها تردد ما تسبب تلك المشكلة عندك في المنزل.

وأشار إلى أنه في هذه الحالة، يجب الاتصال على رقم الطوارئ 121 بشركة الكهرباء، والاستفسار عن تلك المشاكل.