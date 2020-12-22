فيديو.. «بي أم دابليو» توضح كيفية اختيار شريك خدمة الصيانة في سياراتها

نشرت الشركة الألمانية لصناعة السيارات الفارهة «مرسيدس بنز» على قناتها الرسمية عبر منصة «يوتيوب» الشهيرة، ضمن سلسلة فيديوهات «دليل سائق سيارة BMW»، توضيح لكيفية اختيار شريك خدمة BMW المفضل لدى السائق في سيارة BMW، وذلك عبر الإنترنت أو باستخدام تطبيق My BMW، في حالة الحاجة إلى صيانة السيارة، يتم إبلاغ شريك خدمة BMW المختار من خلال مكالمة BMW Teleservice التلقائية عبر الإنترنت.

وأوضح برنامج BMW How-To خطوات التسجيل (تسجيل الدخول إلى بوابة العملاء BMW ConnectedDrive باستخدام معرف BMW الخاص بالسائق، ومن ثم افتح «إدارة المركبات»، وحدد «شريك الخدمة» وانقر على «تغيير شريك خدمة BMW».

وضمن سلسلة فيديوهات «دليل سائق سيارة BMW»، سبق وأن نشرت الشركة فيديو أوضحت فيه كيفية استخدام تطبيق BMW News، بالنسبة لسيارات BMW المزودة بنظام تشغيل BMW 7.

ويمكن من خلال تطبيق BMW News الوصول إلى موجز الأخبار المخصص الخاص بك عن طريق الانتقال إلى «التطبيقات»، «التطبيقات المثبتة»، «الأخبار».

وبعد التخصيص، سيتم ترتيب اختيار الأخبار وفقًا لاهتماماتك الشخصية بناءً على سلوك الاستماع لدى السائق وتمكنك من الإعجاب بالمقالات، ولتقليل تشتيت الانتباه أثناء القيادة، تقدم سيارتك BMW الآن الأخبار المنطوقة. تتوفر الأخبار في فئات مختلفة ومن ناشري أخبار مختلفين، حسب بلد المستخدم.

يمكنك تعيين فئات الأخبار المفضلة لدى السائق وتكييفها في أي وقت، ويمكنك أيضًا الوصول إلى موجز الأخبار المخصص الخاص .

النسبة لسيارات BMW المزودة بنظام تشغيل BMW 7 مع برنامج من 11/20، ويتوفر تطبيق News للأسواق المختارة، أما بالنسبة لسيارات BMW التي جرى إنتاجها مسبقًا مع نظام التشغيل BMW 7 ، ستتوفر ترقية البرنامج عن بُعد.

وتعمل الشركة بشكل دائم على تطوير أنظمة الأمان والترفيه داخل سياراتها، لتواكب التطورات الجديدة في عالم السيارات حول العالم، ولها العديد من الأنظمة التي جرى إطلاقها خلل الآونة الأخية أبرزها خاصية التحدث مع سيارات BMW.