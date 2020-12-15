فيديو.. طريقة تغيير إعدادات شاشة عرض العلوية في "BMW"

نشرت شركة BMW، فيديو عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" شرحت فيه مكان وكيفية تغيير إعدادات شاشة العرض على الزجاج الأمامي.

وتعرض شاشة العرض العلوية في سيارة "BMW" معلومات مهمة في مجال رؤية السائق، حيث يمكن العثور عليه في الجزء العلوي من لوحة القيادة الخاصة بك، اعتمادًا على الطراز، حيث يتم عرضه على الزجاج الأمامي.

وفي سيارات "BMW" المزودة بنظام تشغيل 7، يمكنك تشغيلها أو إيقاف تشغيلها بالانتقال إلى "CAR" و"Settings" و"Displays" و"Head-up display" و"Head-up display" وتحديد المربع "Head-up display" يتكيف السطوع تلقائيًا مع الإضاءة المحيطة، ولكن يمكن أيضًا تعديله يدويًا ضمن "السطوع"، اضغط على "الارتفاع" وقم بتغييرها حتى يتمّ الحصول على الارتفاع المطلوب، سيتمّ أيضًا حفظ ارتفاع شاشة العرض العلوية باستخدام وظيفة الذاكرة.

وتعتبر شركة "BMW" من كبرى الشركات الأوروبية المتخصصة في صناعة السيارات الفارهة في العالم، والتي تضم أحدث أنظمة التكنولوجيا في العالم.

وتعمل الشركة بشكل دائم على تطوير أنظمة الأمان والترفية داخل سياراتها، لتواكب التطورات الجديدة في عالم السيارات حول العالم، ولها العديد من الأنظمة التي تم إطلقها خلل الآونة الأخية أبرزها خاصية التحدث مع سيارات "BMW".

كما تطرح الشركة العديد من الطرازات المختلفة منها سيارات الكروس أوفر والـ"SUV" والسيدان، وتركز الشركة على طرازات الـ"SUV" التي أصبح لها إقبال كبير من العالم على الطرازات الرياضية متعددة الإستخدامات

وبدأت الشركة الألمانية "BMW" في تطوير صناعة السيارات الكهربائية وإنتاج العديد من الطرز والموديلات الجديدة التي تعمل بنظام الدفع الكهربائي، منذ اندلاع ثورة التكنولوجيا ودخول البطاريات قطاع تصنيع السيارات.