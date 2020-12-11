بالفيديو.. خطوات تعيين صورة ملف شخصي بـ"معرف BMW"

نشرت الشركة الألمانية الرائدة في صناعة السيارات الفارهة BMW، فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، توضح من خلاله كيفية تعيين صورة ملف تعريف شخصي لمعرف BMW الخاص بالسائق في سياراتها الجديدة، ضمن سلسلة فيديوهات "دليل سائقي BMW".

وأوضحت الشركة خلال الفيديو كيفية تخصيص مُعرف BMW الخاص بالسائق بشكل أكبر مع نظام التشغيل BMW 7، من خلال إضافة صورة شخصية إلى ملف تعريف السائق بالانتقال إلى "الملف الشخصي"، ومن ثم الضغط على "صورة الملف التعريفي" لتعديلها، والاختيار بين صور الهاتف الذكي أو التقط صورة، وبعد تحديد الصورة يتم الضغط على "تم".

جدير بالذكر أنه تم نشر فيديو سابق ضمن سلسلة فيديوهات "دليل BMW"، أوضحت الشركة خلاله كيفية تفعيل نظام التحدث مع السيارة Amazon Alexa باستخدام نظام التشغيل BMW 7.

ويتم تفعيله عن طريق التأكد من تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم نظام BMW المستخدم في تطبيق My BMW، ثم انتقل إلى: "CAR" و"الإعدادات" و"الإعدادات العامة" و"المساعد الشخصي" و"التحكم الصوتي" وتأكد من تحديد المربعات "معالجة الكلام عبر الإنترنت".

من خلال تحديد المربع "كلمة التنشيط"، تكون Alexa جاهزة للرد عليك في أي وقت، ثم إقران الجهاز المحمول بالسيارة عبر البلوتوث، في سيارات BMW التي تعمل بنظام التشغيل 7، ثم الانتقال إلى "COM" و"الأجهزة المحمولة" و"جهاز جديد" وحدد "المكالمات الهاتفية والصوت".

ويمكن استخدام وظائف Alexa في بث الموسيقى الخاصة بك، أو إجراء مكالمات هاتفية، أو تشغيل مكيف السيارة وغيره من الأوامر داخل السيارة.

حيث إن بعد تحديد "كلمة التنشيط"، فقط قل "Alexa" متبوعًا بأمرك مباشرة، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تنشيط Alexa بالضغط على زر تشغيل الكلام الموجود على عجلة القيادة ثم قل "Alexa".