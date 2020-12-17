طريقة تفعيل تطبيق BMW News والوصول لموجز الأخبار (فيديو)

نشرت شركة BMW الألمانية عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، فيديو أوضحت فيه كيفية استخدام تطبيق BMW News، بالنسبة لسيارات BMW المزودة بنظام تشغيل BMW 7.

ويمكن من خلال تطبيق BMW News الوصول إلى موجز الأخبار المخصص الخاص بك عن طريق الانتقال إلى «التطبيقات»، «التطبيقات المثبتة»، «الأخبار».

وبعد التخصيص، سيتم ترتيب اختيار الأخبار وفقًا لاهتماماتك الشخصية بناءً على سلوك الاستماع لدى السائق وتمكنك من الإعجاب بالمقالات، ولتقليل تشتيت الانتباه أثناء القيادة، تقدم سيارتك BMW الآن الأخبار المنطوقة. تتوفر الأخبار في فئات مختلفة ومن ناشري أخبار مختلفين، حسب بلد المستخدم.

يمكنك تعيين فئات الأخبار المفضلة لدى السائق وتكييفها في أي وقت، ويمكنك أيضًا الوصول إلى موجز الأخبار المخصص الخاص .

بالنسبة لسيارات BMW المزودة بنظام تشغيل BMW 7 مع برنامج من 11/20، ويتوفر تطبيق News للأسواق المختارة، أما بالنسبة لسيارات BMW التي جرى إنتاجها مسبقًا مع نظام التشغيل BMW 7 ، ستتوفر ترقية البرنامج عن بُعد.

وتعمل الشركة بشكل دائم على تطوير أنظمة الأمان والترفيه داخل سياراتها، لتواكب التطورات الجديدة في عالم السيارات حول العالم، ولها العديد من الأنظمة التي جرى إطلاقها خلل الآونة الأخية أبرزها خاصية التحدث مع سيارات BMW.

كما تطرح الشركة العديد من الطرازات المختلفة منها سيارات الكروس أوفر والـ SUV والسيدان، وتركز الشركة على طرازات الـ SUV التي أصبح لها إقبال كبير من العالم على الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات.

وبدأت الشركة الألمانية BMW في تطوير صناعة السيارات الكهربائية وإنتاج العديد من الطرز والموديلات الجديدة التي تعمل بنظام الدفع الكهربائي، منذ اندلاع ثورة التكنولوجيا ودخول البطاريات قطاع تصنيع السيارات.