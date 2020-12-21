الديهي: على كل مؤسسة إعلامية إنشاء قسم بلغة أجنبية للرد على الخارج

ناشد الإعلامي نشأت الديهي، الإعلام المصري بجميع إصداراته، بعمل قسم خاص باللغات الأجنبية، للرد على الهجوم على مصر في الخارج، فذكر أن المجتمع المدني أحد الأجنحة التي تطير بها الدول في مقابل الحكومة، وهناك أكثر من 55 ألف منظمة مجتمع مدني غير حكومية تعمل في مصر، ونحتاج لمضاعفتها، وكلما كان هناك مجتمع مدني قوي، دل ذلك على حيوية المجتمع، موضحًا أن قانون الجمعيات الأهلية أزال العديد من القيود التي أعاقت مسيرة العمل الأهلي، واستجاب لعدد من المطالب المتكررة لمنظمات المجتمع المدني.

الديهي يرد على البرلمان الأوروبي بشأن تقرير حقوق الإنسان

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامجه «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «ten»، أنه بالرغم من أن البعض كان لديه تحفظات وكان يتطلع إلى المزيد إلا أن التقدير العام ذهب إلى أن هذا القانون مّثل نقلة مهمة إلى الأمام، ونقطة انطلاق يمكن استثمارها لتفعيل دور المجتمع المدني، وتمكينه من تأدية رسالته على الوجه الأمثل وهذا ردًا على تقرير البرلمان الأوروبي الذي يطالب بتغيير القانون.

الديهي يناشد الإعلام: علينا أن نُسمع الأخرين أصواتنا ونفضحهم

وأشار الإعلامي، إلى أنه سيتقدم بمقترح بأن كل مؤسسة يصدر لها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو أي جهة ترخيص لا بد أن يكون بها قسم لغات بأي لغة تُريد، فبعض الصحفيين في الصحف الأجنبية أقلامهم مأجورة للهجوم على مصر، «آن لنا أن نتحدث بلغة يفهمها العالم، لن نحارب بأدوات قديمة، وعلينا أن نُسمع الأخرين أصواتنا ونفضحهم أمام جمهورهم، ونرد على ادعاءاتهم».

الديهي يُهاجم «رويترز» بسبب تقرير البنك الدولي عن الاقتصاد

وأوضح الإعلامي، أن وكالة «رويترز» نقلت تقرير البنك الدولي عن الاقتصاد المصري بعنوان «خلق الأسواق في مصر» بشكل مغلوط وذكرت أن البنك الدولي يتحدث عن أن القطاع الخاص في مصر ممنوع من الاطلاع بدور أكبر في الاقتصاد، في حين أن البنك الدولي تحدث عن أن هناك استجابة متواضعة من القطاع الخاص لدعوات الدولة للمشاركة، متسائلًا «هل هذا يليق بوكالة رويترز»، مطالبًا الهيئة العامة للاستعلامات بالرد على الوكالة وإصدار بيان لتوضيح سقطتها المهنية في نقل تقرير البنك الدولي.

الديهي لـ «رويترز»: خلوا عندكم شوية مهنية ودم.. بلاش كذب وتضليل

ووجه حديثة لـ «رويترز»: «خلوا عندكم مهنية وشوية دم، أنتم كاذبين ومضللين»، مطالبًا الجمهور بالدخول على الانترنت للبحث عن تقرير البنك الدولي والتأكد من صحة كلامه وإشادة التقرير بقصة نجاح الاقتصاد المصري، وناشد الهيئة العامة للاستعلامات برفع دعوى قضائية دولية ضد الوكالة لكون تقريرها يعرض المصالح الاقتصادية المصرية للخطر، ويضر الاقتصاد المصري بهذه التغطية غير الأمينة، معتبرًا أن هناك جهة معينة تقف خلف التقرير، ومن لا يؤمن بأن هناك مؤامرة على مصر جزء من هذه المؤامرة.