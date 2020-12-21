أستاذ مناعة: لقاحات كورونا قادرة على التعامل مع سلالة الفيروس الجديدة

قال الدكتور طلال نصولي، مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، إن هناك تخوفات كثيرة من التغيرات التي حدثت في فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لكنه يرى أن التغيرات التي حدثت من الفيروس، يمكن التعامل معها، وذلك من خلال اللقاحات المختلفة، حيث إن لقاح كورونا يهاجم منطقة في فيروس كورونا لم يحدث فيها تغيير، وبالتالي اللقاح قادر على حماية الفرد من فيروس كورونا، والتعامل مع سلالة كورونا الجديدة، موضحًا أن الطفرة الجديدة جاءت في منطقة ليست مهمة في الفيروس، وبالتالي لقاحات كورونا كلها تسير بشكل ممتاز، وتستطيع التأثير على الفيروس حتى بعد أزمة التغيرات في سلالة كورونا.

لقاح فايزر أنُفق عليه 20 مليار دولار

وأضاف «نصولي»، خلال لقاء عبر «سكايب»، مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن شركة فايرز ليست شركة جديدة، وإنها شركة قديمة في المجال الطبي، واللقاح الخاص بها جاء بعد اجتماع أذكى العلماء في العالم من أجل العمل على التخلص من هذا الوباء، موضحًا أن شركة فايرز من أجل إنتاج اللقاح تكلفت 20 مليار دولار، وبالتالي كل الحديث عن أن اللقاح لا يقدم أي شيء أمر هراء وليس له أي أساس من الصحة، لأن من قاموا عليه أفضل العلماء في العالم.

تطور الفيروس يساعد في انتشاره بشكل أكبر

وتابع مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن أن سلالة كورونا الجديدة تساعد في الانتشار بشكل أكبر بين المواطنين، ومن الممكن أن يؤدي التطور في الفترة المقبلة إلى مشاكل في الفيروس وتساعد في انحساره بشكل أفضل واختفائه أسرع.

وأردف أن العالم وصل لنهاية المطاف بشأن كورونا، وهناك عدة لقاحات في الوقت الحالي من أجل التخلص من سلالة كورونا الجديدة، وكورونا بشكل كبير، مناشدًا أن هناك «سوق سوداء» على مواقع الإنترنت على لقاحات كورونا وهذا خاطئ لأن اللقاح يُصرف من خلال وزارة الصحة في كل دولة فقط.