السفارة المصرية في بكين تنظم اجتماعا افتراضيا بشأن السد الإثيوبي

نظمت السفارة المصرية في بكين، اليوم 21 ديسمبر 2020، اجتماعا افتراضيا بين الوفد المصري في مفاوضات السد الإثيوبي برئاسة السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والجانب الصيني برئاسة السفير «دينج لي»، مساعد وزير الخارجية الصيني.

واستعرض الجانب المصري، مستجدات المفاوضات وإبراز الجهود التي تبذلها مصر في هذا الملف الحيوي، على مدار عقد كامل بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، بشأن السد الإثيوبي يراعي مصالح الدول الثلاث.