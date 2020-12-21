السفارة المصرية في بكين تنظم اجتماعا افتراضيا بشأن السد الإثيوبي
كتب:
الوطن
10:42 م | الإثنين 21 ديسمبر 2020
السفارة المصرية في بكين
نظمت السفارة المصرية في بكين، اليوم 21 ديسمبر 2020، اجتماعا افتراضيا بين الوفد المصري في مفاوضات السد الإثيوبي برئاسة السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والجانب الصيني برئاسة السفير «دينج لي»، مساعد وزير الخارجية الصيني.
واستعرض الجانب المصري، مستجدات المفاوضات وإبراز الجهود التي تبذلها مصر في هذا الملف الحيوي، على مدار عقد كامل بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، بشأن السد الإثيوبي يراعي مصالح الدول الثلاث.