أرملة إبراهيم نصر: كل معاني الرجولة تجسدت في زوجي

رثت أرملة الفنان الراحل إبراهيم نصر، زوجها، بكلمات مؤثرة وحزينة، لاسيما وأنه لم يجمعهما خلاف واحد طوال زواجهما الذي امتد لأكثر من عِقدين، وفق تصريحها.

وقالت أرملة نصر، لـ«الوطن»، «زوجي كان إنسان عطوف ومحب للحياة ومخلص، مفيش وسيلة إعلامية أو ناقد إلا وكان بيشيد بأعماله الفنية ويتحدث عن إنجازاته، فلم نجد يومًا إشاعة سلبية أو أي أمر يُسيء له أو لشخصه».

وتابعت، «كل صفات ومعاني الرجولة تجسدت في إبراهيم نصر.. الرجولة والأخلاق والذوق والأدب والاحترام والحب والمودة والعطف».

وأضافت باكية، «إبراهيم نصر كان في بيته زوج وأب حنين، وكان كل حاجة حلوة، هو كان الدنيا كلها، يشعل نفسه عشان كله اللي حواليه يبقوا مبسوطين، أخواته ومراته وابنه وكل اللي يعرفهم، كان عاوز يشوف كل الناس سعيدة.. كان إنسان عطاء لدرجة كبيرة وحنين وضحوك في بيته مش نكدي».

وتابعت، «مفتكرش إن إبراهيم وجه إساءة واحدة لأهل بيته في يوم من الأيام، كان ذوق ومؤدب جدًا، وكان جينتل مان وحساس وجميل ومحترم.. معملش حاجة وحشة في حياته.. عمل كل خير».

يذكر أنّ الفنان إبراهيم نصر، قد رحل عن عالمنا في 12 مايو الماضي، عن عمر ناهز 70 عامًا، وخرجت جنازته من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، حيث غيبه الموت تاركًا إرثا فنيًا كبيرًا، قدمه على مدار خمسين عامًا، لعل أشهرهم برنامجه «الكاميرا الخفية» التي تعد علامة بارزة في أذهان أجيالٍ عدّة.

واختفى إبراهيم نصر، عن الساحة الفنية، قرابة العشر أعوام، ليعود بالتعاون مع الفنان أحمد حلمي والمخرج شريف عرفة، في فيلم «إكس لارج» عام 2011، قدّم خلالها شخصية «عزمي»، وحصد بها ردود فعل جماهيرية ونقدية ضخمة، لتكون هذه العودة السينمائية نقطة انطلاقة جديدة، ليتوالى في تقديم العديد من المشاريع الفنية، لتكون أخر أعماله شخصية «الدب» التي قدّمها في مسلسل «فوق السحاب» للفنان هاني سلامة والمخرج رؤوف عبد العزيز، عام 2018.