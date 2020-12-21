«محلية ملوي» تنفي وجود وسطاء لقضاء مصالح الأهالي: معندناش خيار وفاقوس

أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، جنوبي محافظة المنيا، اليوم الإثنين، بيانا طالبت فيه المواطنين بعدم الانسياق وراء شائعات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تقرب بعض الأشخاص لرئيس المدينة وبعض القيادات المحلية، وقدرتهم على إنهاء مصالح وشكاوى المواطنين في العديد من الوحدات المحلية.

وقال اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، إن الأجهزة التنفيذية والوحدة المحلية متمثلة في شخص رئيساها وقياداتها، تقف على مسافة واحدة في قضاء مصالح المواطنين وفقا للقوانين والتعليمات التي تخضع فيها للجهات الرقابية.

وأكد رئيس المدينة، أن الوحدة المحلية، ترحب بالمواطنين لتلقي طلباتهم وشكواهم دون أي وسيط، وأن الدولة كلفته كقيادة تنفيذية لمركز ملوي بخدمة المواطنين دون وساطة من أحد.

وواصل رئيس مركز ملوي، جولاته الميدانية بالمركز، تنفيذا لتوجيهات اللواء الوزير أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة متابعة كافة المشروعات التنموية، وإزالة أي معوقات محتملة لسرعة التنفيذ.

وتفقد رئيس مجلس المدينة، سير الأعمال بمجمع المصالح الحكومي والانتهاء من التشطيبات، وأعمال تمهيد ووضع التربة الزلطية بطريق «المعصرة ـ جلال الشرقية» بطول 3 كيلو مترات استعدادًا للرصف، وكذلك استكمال أعمال تمهيد طريق الديروطية.

وخلال الجولة الميدانية، تم متابعة أعمال تبطين ترعة نواي، ضمن تأهيل مجموعة من الترع، في إطار المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، ضمن خطة وزارة الرى لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد المحاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع.

كما تفقد رئيس المركز، أعمال رفع النقطة الوسيطة بقرية تندة، مكلفا رئيس القرية بتوفير كافة المعدات اللازمة لنقل وإزالة القمامة والمخلفات خلال فترة زمنية وجيزة بما يحقق الصالح العام للمواطن، كما تم تفقد موقف تندة وعرض مقترح لنقل موقف السيارات.