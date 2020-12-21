حسناء سيف الدين: كنت شاكة في كورونا طلعت «أورام»

أكدت الفنانة حسناء سيف الدين، أنها غادرت المستشفى أمس الأحد، لتعود إليها من جديد بعد 3 أسابيع من الآن، لتخضع لعملية استئصال ورم من الأورام الخمسة التي أصابتها، بغرض فحصه، متمنية أن يكون ورم حميد، وليس شيء أخر، كاشفة أنها كانت ذاهبة إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات والتحاليل، بعد أن شكت في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وهناك اكتشف إصابتها بعدد من الأورام فطلبوا فحوصات أخرى، ليحددوا أماكن الأورام، واكتشفوا أنها على الرئة، وهذا ما مثل لها مفاجأة، قائلة «سبحان الله كنت داخلة عشان حاجة، واكتشف أن عندي جلطات على الرئة».

أورام على الرقبة والمسحة قالت مفيش كورونا

وأضافت «سيف الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، من تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على شاشة «الحدث اليوم»، كنت أظن أني مصابة بكورونا في البداية، «لأن الأورام اللي في رقبتي، ناتجة عن أن الجفن تعرض لالتهاب قوي، ومع مقاومة مناعة الجسم يؤدي ذلك لظهور تورمات وإلتهابات في الغدد الليمفاوية، والأطباء كانوا شاكين في ذلك، وبعد ما عملت المسحة، أثبتت أني معنديش كورونا».

ورم حميد

واشارت إلى أنها تنتظر إجراء عملية استئصال الورم، وفصحه، لافتة : «بإذن الله يطلع ورم حميد».

علاج لمدة أسبوعين

وكانت قد أوضحت الفنانة حسناء سيف الدين عن وضعها الصحي الآن، بعد إصابتها بهذا المرض عبر منشور لها على حسابه الموثق على «فيس بوك»، حين قالت «الف حمد و شكر لك يا رب الحمد لله انا في بيتي دلوقتي حالتي مستقرة لحد كبير لازم امشي على العلاج دا لمدة اسبوعين عشان الجلطات تروح و بعد 3 أسابيع هعمل عملية استئصال الورم لفحصها وإن شاء الله هتطلع حميدة وأرجع لحياتي تاني».

تطلب الدعاء

وأضافت «أنا مَش عارفة أشكر مين ولا مين بس من كل قلبي انا بشكر ربنا لوجودكم كلكم في حياتي و مليون شكر لكل المكالمات و الرسايل اللي جتلي بجد ربنا يفرح قلبكم دايما و بعتذر كمان مرة لعدم الرد على المكالمات بس فعلا تعبانة جدا و العلاج ربنا ما يوريه لحد منزل ضغطي الارض و حاسة كل جسمي ضعيف و وجع في الصدر مؤلم اثناء التنفس او الكلام و الاورام عاملة لي صداع مزمن مَش بيخف الحمد لله على كل شئ ربنا يبعد عنكم اي مرض بحبكم جدا و متشكرة جدا و ارجوكم افتكروني في دعائكم».