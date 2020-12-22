بعد لقاء السيسي.. «فودافون»: مستمرون في مصر

قالت نهى سعد، رئيس قسم الاتصالات الخارجية والإعلام بشركة فودافون مصر، إن رئيس الشركة التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم مناقشة العديد من الملفات ومنها زيادة التعاون والاستثمار في مصر، وكان الاجتماع إيجابيا، وفي غاية الأهمية، وبعدها أصدرت الشركة بيانا، أعلنت فيه وقف كل المحادثات مع شركة STC السعودية لبيع حصتها في مصر، موضحة أن الاجتماع مع الرئيس كان إيجابيا جدا، وتم مناقشة ملفات استثمارات فودافون في مصر، وطرح الترددات، وملف بناء الأبراج، وتم مناقشتها على أعلى مستوى في الدولة، وذلك ساهم في بقاء الشركة في مصر.

حصة فودافون في مصر

وأضافت «سعد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الاثنين، أنهم يتفاوضون في مسألة الترددات مع الحكومة المصرية منذ فترة بشأن الترددات، حيث إن الشركة حصتها تصل إلى 44% من سوق المحمول في مصر، والشركة استثمرت حوالي 8 مليارات جنيه في الترددات.

الجيل الخامس في العاصمة الإدارية

وتابعت رئيس قسم الاتصالات الخارجية والإعلام بشركة فودافون مصر، أن الشركة ستطرح 5 مليارات جنيه لتحسين الشبكة لتكون قادرة على استخدام الترددات الجديدة، أما مسألة الجيل الخامس في العاصمة الإدارية فإن رئيس الشركة ناقشها مع الرئيس السيسي، وسيتم تطبيقها في العاصمة، ويعملون على تقييم هذه التجربة.

وعن مشكلة الحصول على تراخيص الأبراج، قالت «سعد»، إن هذا الملف مهم جدا، والتراخيص قد تصل إلى عام وهذا يؤدي إلى إحساس العميل بوجود تفاوت في الخدمة بين الشركات، وفودافون حصلت على وعود من أعلى مستوى في الدولة على الدعم في هذا الملف.

الرد على الشكاوى والـ«هاشتاج»

أما بالنسبة لـ«هاشتاج» الذي أطلقه البعض تحت شعار «أنا مش قافل التلفيون، أنا فودافون»، قالت إنهم يتابعون الشكاوى ويهتمون بها، لأن أهم شيء لديهم هو العميل ويرغبون في الوصول إلى أسرع حل في أسرع حل، مؤكدة أنهم يرغبون في الحصول على الترددات منذ سنة ونصف، وهذا يؤثر على الخدمة، وهذه المشاكل سوف تُحل في أقرب فرصة.

وأشارت إلى أن هناك الكثير من الحلول، ويعملون مع الوزارة والمواطن سيشعر بتحسن كبير جدًا، مؤكدة: «هنعمل كل اللي في جهدنا علشان تفضل ثقة المواطنين موجودة، وفودافون بعد الاجتماع مع الرئيس قررت البقاء في مصر، والعمل على أن تكون مصر محط الأنظار ومركزا للإبداع».