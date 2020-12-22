تحقيقات قضية الطفلة «أبرار»: قتلها واحتفل بعيد ميلاد شقيقه

كانت الطفلة أبرار أنور، البالغة من العمر 9 سنوات، تسير في الشارع، في أحد أيام أكتوبر الماضي، مرتدية رداءً أبيض، وحجابا منسدلأعلى ظهرها، وفي يدها كيسا شفافا به بعض المخبوزات، اشترتها للتو من المخبز القريب من منزلها، لكن القاتل كانت عيناه تترصدها، فاستدرجها إلى داخل متجره الذي يبيع فيه الزيوت، ثم قتلها.

وكشف المستشار محمد سالم، مدير نيابة سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، خلال مرافعته بأولى جلسات محاكمة قاتل الطفلة، التي أحيل المتهم فيها لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، تفاصيل وقوع الجريمة، التي هزت محافظة كفر الشيخ.

وقال مدير النيابة في مرافعته، «الجاني استدرج الطفلة إلى داخل حانوت الزيوت الخاص به، والمجاور لمحله، ولما ارتابت في أمره بدأت في الصراخ، وهو يكمم فمها، ويقعدها أرضا حتى خارت قواها، فبدأت في الصراخ ثانية، فرطم رأسها عدة مرات في أرض الحانوت فزاد الصراخ، حتى خرجت الأنفاس ومعها الحياة، فنزفت دما من الأوتار، وانكبت الطفلة على وجهها، ولم يرق لحالها حتى ينقذها، بل نزع قرطها الذهبي والطفلة تنزف دما، وأعد أجولة واضعا الطفلة فيه وكأنها تناديه: أحسنْ لي فراشي، ومهدْ لي كفني، فلم يستجب قلبه، بعد أن صُمت الآذان عن طريق الحق وهوت القلوب على طريق الضلال».

وأضاف مدير النيابة، «خرج القاتل، وألقى الطفلة في الماء، والسؤال لماذا كل هذا التجبر وذاك العناد؟ أمن أجل قرط صغير ثمنه بضع جنيهات أم من أجل قلب هوى ونفس تجبر؟ ثم هاتف والدها طالبا فدية مدعيا أن الطفلة بحوزته، وظهرت نيته حين سألته فأجابني: اللي خلاني موتها إني خوفت تروح تقول لأهلها إن أنا اللي خطفتها وأن نية القتل متوافرة».

وتابع، «لم ينته القاتل من فعلته الشنعاء، بل ذهب لمنزله ونزع ملابسه الملطخة بدماء الطفلة، وخرج ليشتري حلويات، حيث قال: بعد ماقتلتها روحت البيت استحميت، ونزلت جبت جاتوه علشان عيد ميلاد أخويا محمود، وبعد عيد الميلاد، نمت لتاني يوم الضهر وفتحت المحل عادي».