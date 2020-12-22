14 محافظة تستفيد من تقديم الخدمة إلكترونيا للمواطنين عبر بوابة المحليات

وسَّعت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة التخطيط نطاق الخدمات التى تقدمها بوابة الخدمات المحلية وهى فى طور التجربة لتقديم الخدمات إلكترونيا للمواطنين لتصل لـ15 محافظة حيث يتم تقديم حوالى 49 خدمة تمكن المواطن من تقديم الطلب عبر بوابة الخدمات المحلية دون الذهاب إلى الحى المختص، والبوابة من شأنها توصيل الطلب إلى الحى المختص وإجراء فحصه والرد على المواطن.

تقديم الخدمات إلكترونيا للمواطنين بالمحليات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن البوابة تهدف إلى تقديم الخدمات إلكترونيا للتيسير على المواطنين وعدم ذهابهم إلى الحى وذلك فى إطار تطوير المحليات، لافتا إلى أن بوابة الخدمات المحلية فى طور تجريبى حاليا وستغطى كل المحافظات قريبا من خلال المراكز التكنولوجية المتطورة بالأحياء، وتقوم البوابة بعدة مهام أبرزها متابعة جميع الطلبات المقدمة من خلالها إلى المراكز التكنولوجية، والاستعلام عن المستندات والرسوم وإجراءات الخدمات المقدمة، والاطلاع على التراخيص السابقة التى تم استخراجها من الأحياء والمدن وموقف الرخصة ومنطوق الرخصة والاطلاع على المخالفات المسجلة والإيقافات، فضلا عن متابعة سداد المدفوعات المستحقة عن طريق خدمة الدفع الإلكترونى، وتقديم خدمات من البوابة واستكمالها من خلال الأحياء المختصة أما المحافظات التى تستفيد من خدمة بوابة المحليات، هى المنيا وسوهاج والقاهرة والدقهلية والاسكندرية والشرقية وقنا وأسوان وبورسعيد وكفر الشيخ والمنوفية والقليوبية وأسيوط والأقصر.

أبرز خدمات تقدمها المحليات إلكترونيا

ومن أبرز الخدمات التى تقدمها بوابة المحليات طلب بيان صلاحية الموقع، وتجديد ترخيص أعمال بناء، وبدل فاقد رخصة بناء وصورة طبق الأصل من الرخصة، وطلب سريان مفعول رخصة بناء، وطلب معاينة، وتوصيل مرافق مؤقتة من كهرباء ومياه ومطابقة شهادة صلاحية المبنى لإشغال جزئى أو كلى، طلب استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، وإخطار ببدء النشاط، وطلب مهلة فتح محل، وتجديد رخصة تشغيل مؤقتة، وطلب بدل فاقد رخصة محل، وطلب إلغاء رخصة محل، وطلب قيد اتحاد شاغلين، واسترداد إشغالات، وتصالح عن محضر، وتجديد رخصة إعلان، وطلب كسح، وسداد أقساط إيجار وتصالح عن مخالفات مبانٍ، وسداد قسط جبانة، وتجديد رخصة إعلان، ورعاية صحية، وحجز جبانة ورعاية صحية وشهادة بيانات منشأة.