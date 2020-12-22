مع اقتراب نهاية مهلة التصالح.. مصير من يتخلف عن تقدم طلب تقنين وضعه

مع اقتراب نهاية مهلة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء المحددة نهاية الشهر الجاري، أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن على أي مواطن لديه مخالفة بناء سرعة تقديم طلب التصالح قبل فوات الأوان والاستفادة من قانون التصالح فى مخالفات البناء لتقنين وضعه قبل نهاية ديسمبر الجارى والتعامل بشكل رسمى على الوحدة أو العقار فيما بعد سواء بتوصيل مرافق أو البيع والشراء، لافتا إلى أن مصير كل من يتخلف عن تقديم طلب تصالح فى مخالفات البناء يتراوح ما بين قطع المرافق وغرامة وإزالة وعدم الاستفادة من الخدمات.

الدولة هدفها تقنين وضع المواطنين

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن الدولة أتاحت الفرصة أكثر من مرة لكل المخالفين بمد فترة تلقى طلبات التصالح أكثر من مرة للسماح للمواطنين الراغبين فى تقنين الوضع بتقديم أوراقهم، فالدولة تسعى لخدمة المواطن وتم تقديم كل التيسيرات من فتح المراكز التكنولوجية حتى فترة مسائية لتلقى الطلبات، علاوة على تقديم تسهيلات فى السداد وخفض قيمة التصالح فى بعض المناطق لمراعاة البعد الاجتماعى، بالإضافة إلى خصم 25% لكل من يسدد فورى قيمة التصالح.

وأشار إلى وجود لجان تجوب المحافظات بالتنسيق مع التضامن الاجتماعى لرصد الحالات الأكثر احتياجا ممن ليس لهم مصدر دخل أو كبار فى السن أو أصحاب أمراض أو ممن يحصلون على معاش تكافل وكرامة وذلك لسداد قيمة التصالح فى مخالفات البناء عنهم وتحملها من قبل المجتمع المدنى بالتعاون مع جهات فى الدولة لتخفيف العبء على المواطنين البسطاء وتوفير حياة كريمة لهم ومسكن آمن وبشكل رسمى وتلبية احتياجاتهم.

الوحدات المحلية تتلقى كل طلبات التصالح

أوضح أن هناك تعليمات للوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بتلقى كل طلبات التصالح فى مخالفات البناء حتى يتم البت فيها من قبل لجان الفحص والمعاينة، لافتا إلى أنه فى حال رفض طلب التصالح يمكن لصاحب الشأن تقديم تظلم إلى اللجنة المختصة وبعد قيامها بالفحص تصدر قرارا بقبول التظلم أو رفضه وتقوم بإخطار مقدم التظلم بقرارها بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات، وإخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار.