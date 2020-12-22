القليوبية تُسجل 56 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، بالأمس، 56 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، واحتل مركز ومدينة بنها أعلى معدلات الإصابة لليوم الثاني على التوالي بعد أن سجل اليوم 32 حالة إصابة، بينما سجلت 4 مدن أخرى صفر إصابة على مستوى المحافظة، هي شرق وغرب شبرا الخيمة والعبور، وشبين القناطر ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 10785 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 804 حالة إصابة، والعبور 182 حالة، والقناطر الخيرية 674 حالة، وبنها 3227 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1162 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1257 حالة، وشبين القناطر 772 حالة، وطوخ 1313 حالة، وقليوب 763 حالة، ومدينة قها 61 حالة، وكفر شكر 597 حالة إصابة

في وقت سابق أصدر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قرارا بالحظر التام لإقامة سرادقات العزاء مع استمرار غلق دور المناسبات في ظل ارتفاع نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الموجة الثانية للفيروس مع تطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.

جاء ذلك ضمن الكتاب الدوري الذي أصدره المحافظ اليوم دوريا بشأن التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والذي تضمن عددا من الإجراءات منها الالتزام بتخفيض أعداد العاملين لتكون نسبة الحضور اليومى للعاملين بالجهات والقطاعات الحكومية بحد أدنى 50% من قوة العاملين لتقليل الكثافات والتجمعات مع توفير الحماية اللازمة للعاملين.

وكذا التشديد على التزام العاملين والمواطنين المترددين على جميع الأسواق أو المحال أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بمترو الأنفاق والقطارات ووسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وخاصة ارتداء الكمامات الواقية وتطبيق العقوبات اللازمة على المواطنين المخالفين لهذه الإجراءات.

وشدد الكتاب الدوري على رؤساء المدن والمراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام بنسب الإشغال المقررة وإجراءات التباعد الاجتماعى بالمقاهى والكافيتريات والكافيهات والمطاعم وما يماثلها من مناسبات فى الأماكن المغلقة وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.