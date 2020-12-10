القليوبية تُسجل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الخميس 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، واحتل مركز ومدينة بنها وطوخ أعلى معدل للإصابة، بعد أن وصل عدد المصابين في بنها 20 حالة وطوخ 12 حالة، بينما سجلت 3 مدن أخرى صفر إصابة بالفيروس هي الخانكة و قليوب وقها، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الخميس عند 10287 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 780 حالة إصابة، والعبور 182 حالة، والقناطر الخيرية 643حالة، وبنها 2964 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1200 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1231 حالة، وشبين القناطر 752 حالة، وطوخ 1194 حالة ، ومدينة قها 60 حالة، وكفر شكر 563 حالة إصابة.

في سياق متصل، قالت الدكتورة أمنية محمود خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمي والمخصصه لعزل واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، إن المستشفى استقبل اليوم الخميس 30 حالة اشتباه إصابة بكورونا، ثبت إيجابية 12حالة منهم للفيروس ، مضيفةً أنه تم صرف علاج الكورونا لـ12 حالة وإعطاؤهم تعليمات العزل المنزلي.

وأضافت مدير المستشفى، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى بلغ 320 حالة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم.

وفي وقت سابق أعلنت مستشفي بنها التعليمي وفاة مدير عام هيئة التمريض بالمستشفى السابقة متأثرة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الدكتورة أمنية خليفة مدير مستشفي بنها التعليمي "أن مدير هيئة التمريض المتوفية بالكورونا ، تم إحالتها على المعاش منذ 5 سنوات مشيرة إلي أنها لم تكن محجوزة بالمستشفى.

ونعت المستشفى على صفحتها الرسمية مدير عام هيئة التمريض ، "سهير سرج " وقدم جميع العاملين بالمستشفى خالص العزاء لاسرتها سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يدخلها فسيح جناته، وأن ينزل على أهلها السكينة و يلهمهم الصبر و السلوان.