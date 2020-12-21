محافظ القليوبية: مستشفيات التأمين ركيزة أساسية في مواجهة كورونا

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن مستشفيات التأمين الصحي بالمحافظة في كل من بنها وشبرا الخيمة تعد أحد الركائز الأساسية في خطوط الدفاع لمواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا مشيرا إلى ضرورة المتابعة والتنسيق والتواصل الفوري مع غرفة عمليات المحافظة، والإبلاغ عن أي حالات مرضية تحتاج إلى تدخل عاجل من المحافظة لتوفير العناية الطبية اللازمة لها.

جاء ذلك خلال جولة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مساء اليوم لتفقد مستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة للإطمئنان على تقديم الخدمة الصحية وتوافر كافة الإجراءات الوقائية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفى حفاظًا على سلامتهم مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا وكذلك توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة.

رافق المحافظ خلال جولته بالمستشفى الدكتورة ميرفت سعيد مدير عام فرع التأمين الصحى ونائبها الدكتور رضا الديب والدكتور عيد العطار مدير المستشفى واللواء مجدي عناني رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء سامى علام رئيس حى غرب ونائبيه الدكتور مجدى البكرى وإيهاب مهدى.

واستمع المحافظ من مدير المستشفى عن الإجراءات الطبية المتبعة في التعامل مع أي حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا أو الحالات الإيجابية وكيفية التعامل معها ونسب الإشغال بالمستشفى واستعرض أعمال التطوير التى تجرى ببعض أقسام المستشفى ومعدلات التنفيذ والتكلفة التقديرية.

ووجه المحافظ باستمرار الاهتمام والعناية بكافة الحالات والشكاوى الواردة مع تكثيف عمليات النظافة والتطهير والتعقيم خاصة بطرقات المستشفى ودورات المياه حفاظا على صحة الأطقم الطبية والمرضى والعاملين.

في وقت سابق أكد الدكتور جمال سوسة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اهتمام الجامعة برفع وعي الطلاب بطرق الوقاية والعلاج من فيروس كورونا إلى جانب استعراض أهم الإجراءات الحكومية في مواجهة الجائحة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات مشيرا إلى أن الجامعة اتخذت عدة إجراءات صارمة لمواجهة الفيروس ومنع تفشيه من خلال خطة للتوعية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية خلال الموجة الثانية بكل حزم وحسم.