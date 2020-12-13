القليوبية تسجل 68 حالة كورونا خلال 24 ساعة وبنها الأعلى في الإصابة

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الأحد 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، واحتل مركز ومدينة بنها أعلى معدلات الإصابة اليوم بعد أن سجل 27 حالة إصابة بينما سجلت مدينتين فقط صفر إصابة على مستوى المحافظة هما العبور وقها ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الأحد عند 10373,حالة

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 782 حالة إصابة، والعبور 182 حالة، والقناطر الخيرية 658 حالة وبنها 3000 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1204 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1235 حالة، وشبين القناطر 753 حالة، وطوخ 1211 حالة، وقليوب 714 حالة، ومدينة قها 61 حالة، وكفر شكر 573 حالة إصابة

في سياق متصل أكد الدكتور محمود عراقى عميد كلية زراعة مشتهر بجامعة بنها أن الحكومة المصرية تعاملت مع أزمة كورونا بمنهج يعتمد على كيفية الحفاظ على صحة المواطن واعتبرته منذ البداية شريك لها فى إدارة الأزمة من خلال إعلان الحقائق حول الإصابات والوفيات بشكل يومي وتوعيته بأهمية اتباعه للإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التى نظمها مركز إعلام بنها بالتعاون مع كلية زراعة مشتهر اليوم السبت تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها.

وأشاد الدكتور رمضان عرفة مدير عام إعلام القليوبية في كلمته بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنح لقاح كورونا بالمجان للمصريين، لافتا إلى أن الدفعات الأولى من اللقاح سيتم منحها للفئات الأكثر تعرضا للإصابة، كالأطباء وأطقم مستشفيات العزل وكبار السن، وبعض الفئات التي تمثل الإصابة خطورة على حياتهم، وأوضح أن مصر هي "أول دولة في إفريقيا تحصل على لقاح فيروس كورونا، وثاني دولة عربية تحصل عليه بعد الإمارات".

أضاف الدكتور نصيف العفيفى وكيل وزارة الصحة وعضو مجلس الشيوخ أن هذا اللقاح حصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، وأن اللجنة العلمية بوزارة الصحة وافقت على استخدامه بعد نجاح تجاربه الإكلينيكية حيث استقبلت وزارة الصحة الخميس الماضى، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، بمطار القاهرة الدولي، مشيرا الى ان الدولة لم تكلف مريضا واحدا مصابا بفيروس كورونا أى مليم ويتم العلاج في مستشفيات العزل أو أى مستشفى آخر بالمجان مضيفا أن الإجراءات الصحية والتجهيزات الطبية التى اتخذتها الدولة المصرية لاقت استحسانا كبيرا من المنظمات الدولية جعلتها تضع مصر من أولى الدول في العالم التي تعاملت باقتدار مع فيروس كورونا.