استشاري حالات حرجة ببريطانيا: السلالة الجديدة من كورونا بدأت منذ شهور

قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري الحالات الحرجة بمستشفى هيرفيلد بلندن، إن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بدأ منذ شهور ماضية، وتم أخذ عينات من المواطنين لعمل فحوص جينية متقدمة، وتوصلت البحوث إلى وجود تحور شديد في الفيروس وانتشار كبير لأعراض المرض في بريطانيا بصورة تستدعي القلق، لافتًا إلى أن المعلومات المبنية على البحث في السلالة الجديدة لا تثبت حتى الآن أن الفيروس أشد من السلالة الماضية.

السلالة الجديدة من كورونا أصابت الطلاب في بريطانيا

وأوضح «حاتم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، الذي يُعرض على شاشة «cbc»، أنه حتى الآن لم نرَ أي تغير في المضاعفات بخصوص الحالات الحرجة المتواجدة في مستشفيات بريطانيا والمعروف حاليا هو تحور في السلالة، ولكن ليس هناك تغير في أعراض الإصابة، لافتًا إلى ظهور حالات إصابة بين أطفال المدارس نتيجة هذه السلالة، على خلاف الموجة الأولى والتي لم تشهد وجود إصابات بين الطلاب في المدارس.

هناك احتمالات بسيطرة اللقاحات على سلالة كورونا الجديدة

وأشار استشاري الحالات الحرجة بمستشفى هيرفيلد بلندن، إلى أن الوضع في إصابة الأطفال ليس بخطير، واحتمالية سيطرة اللقاحات على السلالة الجديدة أمر محتمل، وهذا حال عدم وجود أي أعراض خطيرة، موضحًا أن عملية الإغلاق الكامل وصلت للمرحلة الرابعة بصورة حاسمة وشديدة وتباعد مجتمعي ومنع التجمعات الكبيرة لمنع انتشار السلالة الجديدة والعمل علي محاصرة الفيروس .

لا صوت يعلو فوق صوت سلالة كورونا الجديدة ببريطانيا

من ناحية أخرى، أكد الإعلامي عمرو خليل، أنه لا صوت يعلو فوق صوت السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد التي ظهرت خلال الفترة الماضية، وأدت إلى ارتفاع في أعداد الإصابات وخاصة في بريطانيا، فوزير الصحة البريطاني خرج قبل ذلك في أحد المؤتمرات وحذر من وجود سلالة جديدة لفيروس كورونا ومدى خطورتها على العالم والآن أصبح العالم كله يعاني من أضرار تلك السلالة الجديدة وليس لدينا أي معلومات عن أعراض الفيروس ومدى تحوره.