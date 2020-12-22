إغلاق 25 مركزا للدروس بالسويس وحملات لتطبيق الإجراءات الوقائية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة السويس، حملات موسعة على مراكز الدروس الخصوصية بأحياء المحافظة الخمس، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وتوجيهات المحافظ بتطبيق الإجراءات الوقائية والتصدي لانتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الحملات التي شاركت فيها كافة القيادات التنفيذية بالتعاون مع قوات الشرطة عن إعلاق 25 مركزًا داخل مناطق سكنية متعددة بأحياء "فيصل والأربعين وعتاقة والسويس والجناين".

ووجَّه المواطنون الشكر للمحافظة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولقيادات بمديرية أمن السويس لقيامهم بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإغلاق المراكز التعليمية غير الرسمية.

وشدّد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهه تفشي فيروس كورونا، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ قرار غلق مراكز الدروس الخصوصية، لافتًا إلى متابعته نتائج الحملات مع رؤساء الأحياء بالمحافظة، تزامنًا مع متابعة المستشفيات والمنشآت الطبية للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاج بجميع مستشفيات مديرية الصحة بالسويس، من خلال التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية داخل المحافظة من أجل الحفاظ علي صحة المواطنين.

من جانب أخر، قامت المديريات التابعة لمحافظة السويس، بتشديد الإجراءات الاحترازية من خلال إلزام جميع العاملين بالمديريات الخدمية والمترددين عليها بارتداء الكمامات، كما تم تنفيذ حملات بالشوارع من أجل التأكد من ارتداء المواطنين للكمامات داخل المواصلات العامة داخل جميع احياء بالمحافظة، ومنع الازدحام داخل الأماكن العامة.

ونفذت إدارة مرور السويس حملات مرورية من على طريق السخنة للتأكد من الالتزام بالكمامات والإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وللحد من المخالفات المرورية والسرعة الزائدة.