طبيب مراقب بمستشفيات برلين: سلالة كورونا الجديدة موجودة في ألمانيا

كشف زين العابدين الخفاجي، طبيب مراقب بمستشفيات برلين، حقيقة وجود السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» في ألمانيا خلال الفترة الماضية، فذكر أن هناك بعض الأطباء يؤكدون أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا موجودة في ألمانيا ولكنها بشكل بسيط، حيث رصدت حالات إصابة بالفيروس انتشرت خلال الفترة الماضية في بعض المدن الألمانية وعليها بعض الأعراض العادية التي ظهرت في المرحلة الأولى.

ليس هناك أي تطور في أعراض كورونا الفترة الحالية

وأضاف «الخفاجي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، الذي يُعرض على شاشة «cbc»، أنه ليس هناك أي تطور في أعراض كورونا الفترة الحالية ولم نتوصل لمعلومات عن السلالة الجديدة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الصحة الألمانية حددت بعض الفئات المستحقة للقاح كورونا في بداية توزيعه.

تلقيح ما يقارب من 40% من المجتمع الألماني بلقاح كورونا

وأشار طبيب مراقب بمستشفيات برلين، إلى أن الأطباء والممرضين والعاملين بالمستشفيات وكبار السن والأطفال هي الفئات التي كان لها أولوية الحصول على لقاحات، وسيتم توزيعه بالطريقة التي تساعد على عدم انتشار الفيروس والعمل على انحساره خلال الفترة المقبلة، كما أنه في 2021 سيتم تلقيح ما يقارب من 40% من المجتمع الألماني بلقاح كورونا.

الصحة العالمية: معلومات عن السلالة الجديدة لكورونا خلال أسابيع

من ناحية أخرى، أكد الإعلامي عمرو خليل، أن منظمة الصحة العالمة صرحت بأنه خلال أسابيع سوف تحصل على معلومات حول السلسلة الجديدة من فيروس كورونا، فالصحة العالمية لم تحصل على أي معلومات أو تفاصيل بخصوص السلالة الجديدة، مؤكدًا أن الصحة العالمية أكدت أن السلالة الجديدة هي الأسرع انتشارا من السابقة في بعض دول العالم

السلالة الجديدة هي الأسرع انتشارا من السابقة في بعض دول العالم

وأوضح الإعلامي، خلال تقديمه البرنامج، أن الصحة العالمية تعمل جاهدة وفق مبدأ الإجراء الاحترازي للوقاية، كما أن بعض الدول اتخذت إجراء حظر الطيران والإغلاء الجزئي في خطوة لمواجهة الفيروس والسلالة الجديدة لافتا إلى أن هناك دولا أوقفت الطيران القادم من بريطانيا وجنوب أفريقيا لمدة معينة حسب الظروف الصحية، فالمؤشر العالمي يؤكد أن ارتفاع أعداد الإصابة في العالم أصبح يشكل خطرا كبيرا الفترة المقبلة وأن معدلات الزيادة تقفز بشكل كبير وسيئ وخاصة في بريطانيا خلال هذه الفترة.