الصحة: الناس نسيت إن في فيروس.. التزموا وبلاش أفراح وتنظيم مناسبات

خاطبت وزارة الصحة والسكان أمس، مديريات الصحة بجميع المحافظات، وطالبت بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية وقاعات الأفراح والمناسبات وإلغاء سرادق العزاء، تزامنا مع تزايد أعداد مصابي فيروس كورونا والدخول في الموجة الثانية للفيروس.

من جانبها، قالت الدكتورة جيهان العسال، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إنّ قرار وزيرة الصحة أمس من القرارات العاجلة الواجب تنفيذها حفاظا على سلامة المواطنين، خاصة وأنّ هذه الأماكن سواء قاعات الأفراح أو سرادق العزاء ومراكز الدروس الخصوصية، بؤرا لتفشي الفيروس، إذ إنّها مناطق يزدحم فيها المواطنون.

الصحة: متروحوش أفراح ولا مناسبات الفترة دى

وأضافت العسال، لـ«الوطن»، أنّ المواطنين في الغالب لم يلتزموا بالإجراءات الإحترازية ولم يرتدوا الكمامات: «الناس نسيت إن في فيروس، وإحنا حذرنا قبل دخول الشتاء وقولنا للناس التزموا أرجوكم خلوا بالكم، وأي تعليمات من وزارة الصحة أو منظمة الصحة العالمية لازم تتنفذ، لأنها جت بعد دراسة سلوك الفيروس وعارفة هيحصل إيه».

وتابعت عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان: «كل شخص مصاب بفيروس كورونا بيصيب شخصين معاه، فالتجمعات مش في صالح صحة المواطن»، موجّهة بتوخي الحذر وارتداء الكمامات والمداومة على غسيل اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي قدر الإمكان، وإلغاء المناسبات وعدم حضورها حرصا على سلامتكم، وعدم التقبيل والسلامات باليدين، والحفاظ على التهوية وفتح الشبابيك.

الصحة: 5 قواعد للاحتفال الأمن بالمناسبات

وفي سياق متصل، حددت وزارة الصحة والسكان 5 قواعد للاحتفال الآمن بالمناسبات، خاصة وأنّ احتفالات عيد الميلاد المجيد تشهد متغيرات كثيرة لم يعتد عليها المواطنون بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وظهور السلالة الجديدة حول العالم، متابعة: «احمي نفسك واللي حواليك في المناسبات»

وحددت وزارة الصحة والسكان، القواعد والإرشادات الواجب اتباعها في مثل هذه المناسبات، وهي تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة، والمداومة على غسل اليدين والالتزام بآداب السعال والعطس، وتجنب السفر ما لم يكن ضروريا وارتداء الكمامات.