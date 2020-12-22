حملات للتوعية بأعراض كورونا في دمياط

شنت مديرية الصحة في دمياط، حملة لتوعية المواطنين بأعراض فيروس كورونا، والتفريق بينه وبين البرد والإنفلونزا الموسمية، وقال الدكتور أحمد عريف، مدير عام الثقافة والإعلام الصحي بالمديرية، إن 50 مثقفا صحيًا وفني إرشاد شاركوا في حملة التوعية للحد من حالة الخوف التي سيطرت على المواطنين في الشارع.

وأضاف أن الإدارة حذرت المواطنين من الخوف حال إصابتهم بنزلات برد أو أنفلونزا موسمة، بهدف التفرقة بين أعراض فيروس كورونا وغيرها من أعراض بعض الأمراض الموسمية الأخرى.

وناشد مدير التثقيف الصحي بصحة دمياط، المواطنين بتوعية بعضهم البعض، ونشر التحذير لأكبر عدد ممكن من الناس، مع العمل على زرع التفاؤل بينهم، وقال عريف: «لا تخف في حال إصابتك بفيروس كورونا، لا قدر الله، فالأعراض الأولية تبدأ من اليوم الثاني إلى اليوم الخامس من الإصابة، وتتمثل في سخونة وضعف بالجسم وتعب وضيق التنفس، وهو ما يستلزم تناول بروتوكول العلاج، وإن عادت الأعراض مرة أخرى، فلا داعي للخوف».

وأكد مدير التثقيف الصحي، أن الأعراض تزداد وتشتد من اليوم الخامس لليوم العاشر، وتتمثل في إسهال وضيق التنفس، وضعف ووجع بالجسم وفقدان الشهية.

من جهة أخرى قام فريق رقابة الأغذية بإدارة الطب الوقائى بالمديرية بإعدام طن عدس وثلاثة أرباع طن سمسم غير مطابق للمواصفات وغير صالح للاستهلاك الآدمي عقب التحفظ عليها في حمللة على الأسواق للتأكد من صلاحية السلع المعروضة.