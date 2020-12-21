«صحة» دمياط تحذر من الخلط بين «كورونا» وغيره من الفيروسات

أصدرت إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة في محافظة دمياط، برئاسة الدكتور أحمد عريف، تنبيهات لتحذير المواطنين للتفرقة بن أعراض فيروس كورونا وغيرها من أعراض بعض الأمراض الموسمية الأخرى.

وقال عريف، إن السعال الجاف والعطس، يعني تلوث الهواء، أما السعال والمخاط والعطس وسيلان الأنف يعني نزلات البرد، بينما السعال والمخاط والعطس وسيلان الأنف ووجع الجسم والضعف والحمى الخفيفة فيعني الإنفلونزا.

وأضاف، أن السعال الجاف والعطس وألم في الجسم والضعف والحمى العالية والصعوبة في التنفس وفقدان حاستي الشم والتذوق، فيعني فيروس «كورونا» وهي المرحلة الأصعب بين جميع المراحل السابقة.

وناشد مدير التثقيف الصحي بصحة دمياط، المواطنين بتوعية بعضهم البعض، ونشر المحاذير السالف ذكرها لأكبر عدد ممكن من الناس، مع العمل على زرع التفاؤل بينهم.

وقال عريف، «لا تخف في حال إصابتك بفيروس كورونا، لا قدر الله، فالأعراض الأولية تبدأ من اليوم الثاني إلى اليوم الخامس من الإصابة، وتتمثل في سخونة ونحول بالجسم وتعب وضيق بالنفس، وهو ما يستلزم أخذ أدوية لتتحسن صحتك، لكن سترجع الأعراض، فلا تخف».

وأكد مدير التثقيف الصحي بمديرية الصحة، أن الأعراض تزداد وتشتد من اليوم الخامس لليوم العاشر، وتتمثل في إسهال وضيق بالنفس أكثر، ونحول ووجع بالجسم وفقدان الشهية.

أهمية عصير البرتقال

وخلال هذه الأيام التي تشتد فيها الأعراض، أكد عريف، على ضرورة شرب عصير البرتقال والتعرض للشمس، وأكل الثوم واللبن مع الغرغرة بالماء والملح، وغسل اليدين والقدمين وغسل الوجه كل ربع ساعة، مع أخذ نفس عميق، شهيقاً و زفيراً.

واختتم التثقيف الصحي، بقوله إن «الأعراض تبدا في الاختفاء بعد اليوم العاشر إن شاء الله، أما بعد يوم 14 تقريبا فتنتهي الأعراض كلها وتعود لك عافيتك إن شاء الله».