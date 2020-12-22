«التضامن» تفتتح مشروع وحدات بيوجاز المنزلية بالمنيا اليوم

تزور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، محافظة المنيا، وذلك لافتتاح مشروع وحدات بيوجاز المنزلية بقرية بني حسن مركز أبو قرقاص.

بحث الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وتستهل وزيرة التضامن، الزيارة بلقاء اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كما ستبحث خلال الزيارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبحث النمو الاقتصادي المستدام.

وتتفقد القباج، تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» في المحافظة، كما ستقوم مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتسليم الشهادات للمهندسين والفنيين المتدربين بمشروع وحدات بيوجاز المنزلية، بالإضافة إلي زيارة موقع تنفيذ المشروع.

وأكدت وزيرة التضامن، أن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» تم الانتهاء منها، لافتة إلى أنه يتم التنسيق بين عدة وزارات في هذه المبادرة وأبرزهم التخطيط والتنمية المحلية، والصحة والتعليم والزراعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

توصيل وصلات للمياه والصرف ورفع كفاءة المنازل

وأوضحت القباج، أنه يتم توصيل وصلات للمياه والصرف ورفع كفاءة المنازل والاهتمام بالقوافل الطبية، بهدف إقامة تنمية مستدامة، مؤكدة على أن المبادرة تشمل الكفور والنجوع والمناطق العشوائية، بالتعاون مع وزارة الإسكان وشركات الشرب والصرف الصحي والتي تشارك في شبكات البناء والتراخيص.

ولفتت وزيرة التضامن، إلى أنه تم البدء فى تنفيذ خطة «تعزيز قيم وممارسات المواطنة» في 44 قرية بمحافظة المنيا، مشيرة إلى أنه تم التوقيع مع 8 جمعيات أهلية وعقد بروتوكولات تعاون معهم وهي «صناع الحياة، الهيئة القبطية الإنجيلية، الأورمان، الجزويت والفرير، الأسر المسلمة، السامري الصالح،الخبر السار و بناء للتنمية»، بهدف تنفيذ الخطة.

وأشارت إلى أن الوعي هو ركائز الوزارة للعمل في القرى الأكثر تضرراً من الأحداث الطائفية بمحافطة المنيا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، والمشكلة بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2018، ومحافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، وكل الوزارات المعنية والجمعيات الأهلية.