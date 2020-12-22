انتهاء جولة الإعادة للمرشحين لعضوية لجان اتحاد الطلاب بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، انتهاء جولة الإعادة لانتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعي الجاري، في 10 كليات مشيرًا إلى أن الانتخابات تسير وفقاً للجدول الزمني الموضوع، ووسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة من تطهير وتعقيم وتباعد اجتماعي وارتداء للكمامات، لضمان صحة و سلامة الطلاب.

وقال الدكتور صفا محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن عملية الفرز وإعلان النتائج تمت تحت إشراف اللجان الانتخابية بالكليات مع متابعة مستمرة ساعة بساعة لغرفة العمليات الرئيسية، مضيفاً أنه تم التصويت لاختيار أعضاء اتحاد الطلاب الممثلين للجان السبعة وهي اللجنة العلمية، الثقافية، الاجتماعية، العلمية، الفنية، الرياضية، الأسر والجوالة.

وأوضحت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات أنه تجري، اليوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر، انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات، ويليه غداً الأربعاء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، لينتهى الماراثون الانتخابي يوم الخميس ٢٤ ديسمبر بانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

كانت اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة سوهاج نتائج الجولة الأولى، والتي أسفرت عن إجراء جولة الإعادة بكليات التربية، العلوم، الآداب، التجارة، الزراعة، بالإضافة إلى كليات الطب البيطري، التربية الرياضية، الحقوق، الحاسبات والذكاء الاصطناعي والتربية النوعية.

وأوضح الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، أن العملية الانتخابية شهدت إقبالا كبيرا من الطلاب على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم في انتخابات اتحاد الطلاب، وذلك من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصراً، لافتاً إلى أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

من جهة أخرى، اعتمد عاطف سلامة، وكيل وزارة التربيعة والتعليم في مطروح، نتيجة مسابقة دوري الإتحادات الطلابية، اليوم، فى المدارس "المكاتب التنفيذية" على مستوى محافظة مطروح والتي أجريت داخل كل إداراة تعليمية، من الإدارات الثمانية، بإشراف لطيفة طرمان موجه عام التربية الإجتماعية ومحمد فيصل مختص الإتحادات الطلابية.

وجاءت نتيجة التقييم المركزي علي مستوي مديرية التربية والتعليم بفوز مجمع مدارس "الشهيد الرويني" وحصوله على المركز الأول علي مستوى المحافظة للمرحلة الإبتدائية، وحصلت مدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات على المركز الأول علي مستوى المحافظة فى المرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى حصول مدرسة مطروح الثانوية الفنية بنات بحي الشروق على المركز الأول علي مستوى المحافظة فى المرحلة الثانوية.