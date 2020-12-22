سلالة كورونا الجديدة.. أسرع انتشارا والأطفال الأكثر عرضة لها

لم يكد العالم يلتقط أنفاسه بإعلان التوصل للقاح ضد فيروس كورونا، حتى صدمت بريطانيا الجميع بإعلان تحور الفيروس، ورصد سلالة جديدة منه أسرع انتشارا من «كوفيد 19»، فكيف رصدت السلالة الجديدة؟.

أوضحت صحيفة الجارديان البريطانية، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا جاءت عن طريق شخص في منطقة «كنت»، جنوب شرق إنجلترا، وهو يعد بذلك أول من نقل السلالة الجديدة من الفيروس للآخرين، في شهر سبتمبر الماضي.

واكتشف العلماء في بريطانيا السلالة الجديدة في الثامن من ديسمبر الجاري، في أثناء مراجعة حالات لديها «تسلسل الجينوم».

وخلال الإغلاق الذي شهدته بريطانيا في نوفمبر الماضي، انخفضت أعداد الإصابات في معظم أنحاء البلاد، باستثناء منطقة «كنت»؛ إذ ظلت الحالات هناك ترتفع.

ووفقا للصحيفة، كان هناك تفسيران لارتفاع الإصابات: الناس لم تلتزم بقواعد التباعد الاجتماعي، وهناك سلالة جديدة من الوباء أكثر تفشيا.

فيما يعتقد العلماء أن السلالة الجديدة أكثر قابلية للتفشي من «كوفيد 19» بنسبة تصل إلى 70%، ولكن لا يوجد دليل حاليا على أن تأثيراته على المصابين به أكثر من فيروس كورونا.

ولكن المستحدث في السلالة الجديدة أنها تصيب الأطفال، وليس ذلك فقط، بل إنهم أكثر عرضة للإصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس.

في السياق ذاته، أكد رئيس المجموعة الاستشارية لتهديدات الفيروسات التنفسية الجديدة والناشئة، التابعة للحكومة البريطانية، بيتر هوربي، أن هناك ثقة عالية أن هذه السلالة لها قدرة أكبر على الانتقال.

وأوضح علماء بالمجموعة، التي تتولى دراسة السلالة الجديدة، أنها تفشت بسرعة في جنوب بريطانيا، وقد تطال أنحاء البلاد.

وأكد نيل فيرغسون، أستاذ وبائيات الأمراض المعدية في كلية لندن، عضو المجموعة: «هناك إشارات إلى أن السلالة لديها ميل أكبر لإصابة الأطفال، ولم نثبت أي نوع من الأسباب وراء ذلك»

وأشار «فيرغسون» إلى أن المجموعة ستحتاج إلى جمع المزيد من البيانات لمعرفة أسلوب تصرف السلالة الجديدة في المستقبل

أما بشأن لقاحات فيروس كورونا فأكد خبراء الاتحاد الأوروبي أنها فعالة ضد السلالة الجديدة، كما أكدت فرنسا وروسيا وألمانيا ذلك، إلا أن هناك مخاوف بشأن إمكانية التأثير المستمر للقاح، أمام هذه السلالة الجديدة.