عمر عبدالعزيز: لن نقيم عزاء لشقيقي في القاهرة بسبب كورونا

أعلن مساء أمس الفنان كريم عبدالعزيز، عن وفاة عمه علي، شقيق المخرجين الكبيرين محمد وعمر عبدالعزيز، وخال المخرج محمد ياسين، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، طالبا الدعاء له.

وتوفى الراحل في انجلترا، ونظرا لظروف إغلاق الطيران لانتشار فيروس كورونا، سيدفن هناك، والعائلة ستمنع من تشييبع جثمان الراحل، لعدم التمكن من السفر إلى بريطانيا.

من جهته، قال عمر عبدالعزيز لـ«الوطن»، إن الأمر صعب بالنسبة لهم، ولكنهم متابعون الإجراءات هاتفيا مع باقي أفراد الأسرة المقيمين هناك.

وأشار عمر إلى أن ظروف انتشار فيروس كورونا، تمنعهم من إقامة عزاء له هنا في القاهرة، وأن العائلة ستكتفي بالتلغرافات والعزاء الهاتفي منعا للتكدس.

وعائلة «عبدالعزيز» من عائلات الفن الكبيرة في مصر، على رأسها المخرج محمد عبدالعزيز، الذي أخرج مجموعة كبيرة من روائع السينما المصرية، منها «لعبة الانتقام، والحكم آخر الجلسة، وحنفي الأبهة، وخلي بالك من عقلك، ورجل فقد عقله، وعالم عيال عيال،»، وشقيقه المخرج عمر الذي أخرج مجموعة من الأفلام في فترة الثمانينات، منها: «يارب ولد، والشقة من حق الزوجة، والرجل الذي عطس».

كما أن ابن شقيقتهم المخرج محمد ياسين، الذي بدأ رحلته في مطلع الألفية الثانية، وأخرج عددا كبير من الأفلام، منها «محامي خلع، وعسكر في المعسكر، ودم الغزال، والجماعة 1»، كما يستعد لإخراج الجزء الثالث من فيلم الجماعة.

وآخر نجوم العائلة الفنية كريم عبدالعزيز، الذي أصبح نجم من نجوم الشباك، في بداية الآلفية الجديدة، وكانت انطلاقته من فيلم «حرامية في كي جي 2»، وبعدها قدم عددا من الأفلام التي تركت بصمة مع الجمهور، منها «واحد من الناس، وأبو علي، والفيل الأزرق»، كما يصور في الوقت الحالي مشاهده في مسلسل «الاختيار2»، وينتظر عرض فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين، وكيرة والجن».