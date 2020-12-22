قطع المياه 16 ساعة عن بعض المناطق بالقاهرة الجديدة لأعمال الصيانة

أعلن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع مياه الشرب على بعض المناطق بمدينة القاهرة الجديدة من الساعة الـ8 من مساء اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة الـ12 من ظهر غدٍ الأربعاء، نظرًا لإجراءأعمال صيانة، بـ«رافع 2 عكرة».

ووفق بيان صادر اليوم، من المقرر أن يتمّ قطع المياه عن المناطق الآتية: «المستثمرين الجنوبية، العائلي، المنطقة الصناعية، جاردينيا، لاروا، الامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية، النرجس كاملة، اللوتس، الأيقونة، إسكان الجامعة الأمريكية، الرحاب 2، مدينتي، التمر حنة، الأندلس، دار مصر الأندلس والقرنفل، أرض الجمعيات، القطاع الثالث والرابع من مركز المدينة».

بدوره، قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إنَّه يوجد سيارات مياه تابعة لجهاز المدينة عند الطلب، ويمكن الاتصال بالرقم 15100 في حالة احتياج السيارة.