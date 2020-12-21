قطع المياه عن القناطر الخيرية لـ3 ساعات الليلة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور. وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة عن عطل مفاجئ بخط الطرد الرئيسي بمحطة 2، غرب السكة الحديد أمام مزلقان طوخ كفر منصور، مما ترتب عليه قطع المياه عن عدد من مناطق المدينة، وجرت أعمال إصلاح العطل وضخ المياه بعد إصلاح العطل مباشرة.

فيما ناقش مصطفي مجاهد، رئيس مجلس إدارة الشركة، الموقف التنفيذي لمشروع غرف صرف الأمطار وسرعة دخولها الخدمة فور الانتهاء من تنفيذها، والتنسيق المستمر مع مجالس المدن وإدارات الطرق المركزية والمرور لسرعة الانتهاء من الأعمال خلال هذا الشهر. مؤكدا على استمرارية جاهزية معدات الشفط وسيارات الكسح وطلمبات رفع مياه الأمطار والبدالات وسرعة التعامل مع مناطق تجمع مياه الأمطار خاصة فالأنفاق والطرق الرئيسية والميادين.

بينما عرض رئيس قطاع التشغيل والصيانة خطة القطاع وموقف التشغيل وترشيد إستهلاك الخامات الخاصة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى متمثلة في الكلور والشبة والكهرباء والمواد البترولية مع التأكيد على ضرورة المحافظة على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

ووجه مجاهد، روؤساء الأفرع سرعة التعامل مع الأعطال فور حدوثها لتقليل الفاقد من المياه المهدرة فى الأعطال وتوفير كافة المعدات والمهمات اللازمة لسرعة إصلاح الأعطال وتوفير سيارات مياه نقية للمواطنين خلال فترة إصلاح العطل.

كما اجتمع رئيس الشركة بروؤساء القطاعات ومديري العموم وروؤساء أفرع الشركة، لمناقشة عدد من الموضوعات، على رأسها موقف مشروعات نقل وتعديل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية، وسرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة والمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال.