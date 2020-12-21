قطع المياه عن القناطر الخيرية لـ3 ساعات الليلة
كتب:
حسن صالح
06:21 م | الإثنين 21 ديسمبر 2020
قطع مياه
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور. وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
وفي وقت سابق، أعلنت الشركة عن عطل مفاجئ بخط الطرد الرئيسي بمحطة 2، غرب السكة الحديد أمام مزلقان طوخ كفر منصور، مما ترتب عليه قطع المياه عن عدد من مناطق المدينة، وجرت أعمال إصلاح العطل وضخ المياه بعد إصلاح العطل مباشرة.
فيما ناقش مصطفي مجاهد، رئيس مجلس إدارة الشركة، الموقف التنفيذي لمشروع غرف صرف الأمطار وسرعة دخولها الخدمة فور الانتهاء من تنفيذها، والتنسيق المستمر مع مجالس المدن وإدارات الطرق المركزية والمرور لسرعة الانتهاء من الأعمال خلال هذا الشهر. مؤكدا على استمرارية جاهزية معدات الشفط وسيارات الكسح وطلمبات رفع مياه الأمطار والبدالات وسرعة التعامل مع مناطق تجمع مياه الأمطار خاصة فالأنفاق والطرق الرئيسية والميادين.
بينما عرض رئيس قطاع التشغيل والصيانة خطة القطاع وموقف التشغيل وترشيد إستهلاك الخامات الخاصة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى متمثلة في الكلور والشبة والكهرباء والمواد البترولية مع التأكيد على ضرورة المحافظة على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
ووجه مجاهد، روؤساء الأفرع سرعة التعامل مع الأعطال فور حدوثها لتقليل الفاقد من المياه المهدرة فى الأعطال وتوفير كافة المعدات والمهمات اللازمة لسرعة إصلاح الأعطال وتوفير سيارات مياه نقية للمواطنين خلال فترة إصلاح العطل.
كما اجتمع رئيس الشركة بروؤساء القطاعات ومديري العموم وروؤساء أفرع الشركة، لمناقشة عدد من الموضوعات، على رأسها موقف مشروعات نقل وتعديل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية، وسرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة والمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال.