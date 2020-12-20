عاجل.. قطع المياه ببعض المناطق في 4 مراكز بالدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، اليوم الأحد، عن قطع المياه في 4 مراكز بالمحافظة، نتيجة إيقاف مرفق مياه الشرب في ميت فارس بدائرة مركز بني عبيد، لحدوث تسرب مياه من عداية قطر 800 مللي بجوار سور المحطة.

وبحسب بيان شركة مياه الشرب بالدقهلية، فإن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي «مركز بنى عبيد، وجزء من مركز المنصورة، وجزء من تمي الأمديد، وجزء من دكرنس».

وأكدت الشركة، أنه جرى التواصل مع وكيل وزارة الري، لتخفيض منسوب المياه بترعة المحمودية، لتسهيل عملية الإصلاح.