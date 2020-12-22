هربا من زوجته.. حداد مسلح يحاول التخلص من حياته في ترعة بالدقهلية

أقدم حداد مسلح علي الانتحار بإلقاء بنفسه في مياه ترعة المنصورية بمنطقة سندوب في الدقهلية، اليوم، لوجود خلافات مع زوجته، دفعته إلى هجرة منزل الزوجية الكائن بمحافظة الشرقية، مقررا التخلص من حياته إلا أن أهالي المنطقة نجحوا في إنقاذه.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغًا إلي مأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بقيام أحد الأشخاص بإلقاء نفسه بترعة المنصورية بمنطقة سندوب دائرة القسم .

هرعت قوات الإنقاذ النهري وضباط مباحث القسم إلي مكان الواقعة، وبالفحص تبين قيام الأهالي بانتشاله من المياه، وتبين أنه يدعى "أحمد م. م" 31 عامًا، حداد مسلح ، ومقيم قرية « حفنة » دائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية ويرتدي ملابسه كاملة وحالته الصحية جيدة .

وبسؤال الشاب في محضر الشرطة، قرر إقدامه على التخلص من حياته لوجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11922 لسنة 2020 إداري قسم أول المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة.